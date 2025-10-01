“Ajuda do Bem” pede doações para o Dia das Crianças em Piracicaba

Para contribuir com a campanha, as doações podem ser realizadas de duas formas principais. É possível fazer a Entrega Presencial na sede do Jornal de Piracicaba, que fica na avenida Itália, 155 – Cidade Jardim. Alternativamente, a Contribuição Financeira pode ser feita via Pix, utilizando o CPF 320.864.768-92, em nome de Felipe Cypriano. Para quem preferir agendar a entrega dos itens, basta entrar em contato pelo telefone (19) 97112-9417.

Sobre o Projeto

Criado em 2014, o "Ajuda do Bem Piracicaba" assiste atualmente 112 famílias carentes e mais de 800 crianças. A atuação do grupo se estende à distribuição de cestas básicas, produtos de higiene, cobertores e apoio emergencial.

“Nós não somos uma ONG. Somos pessoas comuns que decidiram ajudar. Desde 2014, atendemos moradores de rua, famílias carentes, mães, idosos, cadeirantes e pessoas em tratamento de doenças. Nosso desejo é simples: fazer o bem ao próximo. E tudo isso sem nenhum retorno financeiro, apenas pela vontade de ajudar”, reforçou Cypriano.