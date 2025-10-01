“Ajuda do Bem” pede doações para o Dia das Crianças em Piracicaba

O projeto Ajuda do Bem Piracicaba, com o apoio do Jornal de Piracicaba, lançou uma campanha de arrecadação de guloseimas destinada a crianças de comunidades carentes da cidade. A ação tem como foco o próximo Dia das Crianças, que será no dia 12 de outubro
- Prefeitura abre inscrições para o Gastronomia e Arte no Engenho
- Livro 1001 Ruas será lançado na próxima quarta-feira (08)
- Crianças receberão Diploma Thales Castanho de Andrade na FLIPIRA
A iniciativa busca coletar itens como salgadinhos, bolachas, doces, pirulitos, chicletes, achocolatados, sucos, refrigerantes. O prazo final para as doações é 10 de outubro.
O fundador do projeto, Felipe Cypriano, informou que a campanha atende a uma demanda das próprias famílias assistidas pelo "Ajuda do Bem Piracicaba".
“Levar brinquedos é importante, mas o que mais escutamos quando entregamos as cestas básicas é o desejo das crianças por itens simples, como bolacha, pirulito, suco, até refrigerante. Eles não têm acesso a isso e ficam com vontade. Então, decidimos montar kits para proporcionar esse momento”, explicou.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Os primeiros kits já foram montados e começaram a ser distribuídos nos bairros atendidos nesta semana.
Para contribuir com a campanha, as doações podem ser realizadas de duas formas principais. É possível fazer a Entrega Presencial na sede do Jornal de Piracicaba, que fica na avenida Itália, 155 – Cidade Jardim. Alternativamente, a Contribuição Financeira pode ser feita via Pix, utilizando o CPF 320.864.768-92, em nome de Felipe Cypriano. Para quem preferir agendar a entrega dos itens, basta entrar em contato pelo telefone (19) 97112-9417.
Sobre o Projeto
Criado em 2014, o "Ajuda do Bem Piracicaba" assiste atualmente 112 famílias carentes e mais de 800 crianças. A atuação do grupo se estende à distribuição de cestas básicas, produtos de higiene, cobertores e apoio emergencial.
“Nós não somos uma ONG. Somos pessoas comuns que decidiram ajudar. Desde 2014, atendemos moradores de rua, famílias carentes, mães, idosos, cadeirantes e pessoas em tratamento de doenças. Nosso desejo é simples: fazer o bem ao próximo. E tudo isso sem nenhum retorno financeiro, apenas pela vontade de ajudar”, reforçou Cypriano.
O projeto mantém campanhas mensais e disponibiliza a prestação de contas pública por meio de seu perfil oficial no Instagram: @ajudadobempiracicaba. A contribuição da comunidade também pode ser feita através do compartilhamento da campanha nas redes sociais.