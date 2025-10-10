10 dicas para identificar bebidas falsificadas

Com o aumento dos casos de intoxicação por metanol em todo o país, a Sedcon-RJ (Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor) e a Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas) lançaram uma cartilha educativa que alerta consumidores sobre os erros mais frequentes cometidos por falsificadores.
O material foi ampliado com orientações complementares de especialistas em segurança alimentar, totalizando 10 dicas essenciais para reconhecer produtos adulterados e proteger a saúde.
1. Desconfie de preços baixos demais
Promoções muito abaixo do valor de mercado são o primeiro alerta. Bebidas falsificadas costumam ser vendidas com descontos agressivos para atrair compradores. Especialistas alertam: o “barato” pode custar caro à saúde, já que produtos ilegais podem conter substâncias como o metanol, altamente tóxico e potencialmente letal.
2. Observe o local de compra
Evite adquirir bebidas em barracas, camelôs, redes sociais ou com vendedores sem nota fiscal. A maioria das apreensões recentes ocorreu em pontos de venda informais. Prefira sempre estabelecimentos conhecidos, com CNPJ e reputação consolidada.
3. Verifique a tampa e o lacre
Tampas frouxas, amassadas, borradas ou com vazamento indicam manipulação. Marcas originais têm lacres perfeitos, bem vedados e com selos oficiais. Ao abrir a garrafa, observe se o “estalo” do lacre acontece normalmente — ausência desse som é sinal de que o produto pode ter sido reaberto.
4. Analise a garrafa
Falsificadores costumam reutilizar garrafas originais, que apresentam arranhões, marcas de uso ou pequenas rachaduras. Já as legítimas possuem vidro uniforme, sem danos, e seguem um padrão rigoroso de fabricação.
5. Confira o rótulo e o contrarrótulo
Erros de português, impressões borradas, cores diferentes do habitual e ausência de informações como CNPJ, composição e selo do Ministério da Agricultura são sinais de fraude. Marcas originais investem em impressão de alta qualidade e dados completos.
6. Observe o líquido dentro da garrafa
Diferenças de cor, presença de detritos, bolhas anormais ou níveis de enchimento distintos entre garrafas da mesma marca são indicativos de adulteração. Bebidas verdadeiras mantêm aparência uniforme e transparente.
7. Repare na aparência geral do produto
Pequenos detalhes fazem diferença: embalagens amassadas, tampas desalinhadas, etiquetas coladas de forma irregular ou até o cheiro da bebida podem denunciar falsificações. Produtos autênticos têm acabamento limpo e padronizado.
8. Cuidado com o lote e a validade
Muitos produtos adulterados apresentam datas impressas de forma borrada, rasurada ou inexistente. Antes de consumir, confira se o número do lote e a data de validade são legíveis e coerentes. É comum que falsificadores apaguem informações originais e insiram novas datas.
9. Fique atento à procedência do distribuidor
Mesmo lojas formais podem ser enganadas por distribuidores irregulares. Sempre que possível, verifique se o produto tem nota fiscal de origem e se o distribuidor é reconhecido pela marca. Sites e aplicativos oficiais de fabricantes permitem confirmar a autenticidade.
10. Desconfie de embalagens “diferentes” da lembrança original
Alterações sutis no design, mudança de fonte, logotipo deslocado ou cor da tampa diferente da habitual são indícios de falsificação. Se algo parecer estranho, compare com imagens oficiais da marca ou com produtos de lojas confiáveis.
Riscos da intoxicação por metanol
O metanol é um álcool industrial altamente tóxico. Quando ingerido, transforma-se em ácido fórmico, que altera o equilíbrio químico do sangue e pode causar cegueira, convulsões, coma e morte. De acordo com a pesquisadora Mariana de Moura Pereira, do Laboratório de Toxicologia da USP, os sintomas costumam surgir entre seis e 12 horas após o consumo e incluem dor abdominal intensa, visão turva, confusão mental e dificuldade respiratória.
Não há dose segura — qualquer quantidade é perigosa. Pessoas com menor peso corporal podem sentir os efeitos mais rapidamente.
O que fazer em caso de suspeita
Se houver qualquer suspeita de intoxicação ou de bebida adulterada:
- Procure atendimento médico imediato — o tratamento precoce pode salvar vidas;
- Ligue para o Disque-Intoxicação (0800 722 6001 – Anvisa) para receber orientações clínicas;
- Informe a Vigilância Sanitária municipal ou estadual;
- Registre denúncia no Procon e na Polícia Civil.