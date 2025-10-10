10 dicas para identificar bebidas falsificadas

Com o aumento dos casos de intoxicação por metanol em todo o país, a Sedcon-RJ (Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor) e a Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas) lançaram uma cartilha educativa que alerta consumidores sobre os erros mais frequentes cometidos por falsificadores.

O material foi ampliado com orientações complementares de especialistas em segurança alimentar, totalizando 10 dicas essenciais para reconhecer produtos adulterados e proteger a saúde.

1. Desconfie de preços baixos demais

Promoções muito abaixo do valor de mercado são o primeiro alerta. Bebidas falsificadas costumam ser vendidas com descontos agressivos para atrair compradores. Especialistas alertam: o “barato” pode custar caro à saúde, já que produtos ilegais podem conter substâncias como o metanol, altamente tóxico e potencialmente letal.