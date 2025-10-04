Cantor violento é caçado e capturado após agressões em Piracicaba

Uma operação policial eficaz colocou fim à fuga do cantor Gustavo Andrioli, que vinha sendo procurado pela Justiça depois de protagonizar episódios brutais de violência contra equipes do SAMU e frentistas em Piracicaba. O artista, já conhecido por polêmicas e confusões, foi localizado e preso nesta quinta-feira (2) em Ilhabela, litoral paulista, após semanas se escondendo das autoridades.

O cerco começou depois de Andrioli e o próprio pai invadirem um posto de combustíveis no bairro Piracicamirim, na noite de 20 de setembro. Testemunhas relataram que a dupla atacou uma funcionária dentro da loja de conveniência e, do lado de fora, partiu para cima de socorristas do SAMU que prestavam atendimento no local. Imagens de câmeras flagraram o momento em que o cantor empurra violentamente a frentista, derrubando-a ao chão, antes de fugir em disparada.