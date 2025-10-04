Cantor violento é caçado e capturado após agressões em Piracicaba

Uma operação policial eficaz colocou fim à fuga do cantor Gustavo Andrioli, que vinha sendo procurado pela Justiça depois de protagonizar episódios brutais de violência contra equipes do SAMU e frentistas em Piracicaba. O artista, já conhecido por polêmicas e confusões, foi localizado e preso nesta quinta-feira (2) em Ilhabela, litoral paulista, após semanas se escondendo das autoridades.
O cerco começou depois de Andrioli e o próprio pai invadirem um posto de combustíveis no bairro Piracicamirim, na noite de 20 de setembro. Testemunhas relataram que a dupla atacou uma funcionária dentro da loja de conveniência e, do lado de fora, partiu para cima de socorristas do SAMU que prestavam atendimento no local. Imagens de câmeras flagraram o momento em que o cantor empurra violentamente a frentista, derrubando-a ao chão, antes de fugir em disparada.
Com o nome circulando nos sistemas policiais, agentes confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão civil expedido pela Vara de Família e Sucessões de Piracicaba, válido até 2028, por descumprimento de obrigações judiciais. A ordem partiu do juiz Rodrigo Peres Servidone Nagase.
O rastro de Andrioli foi seguido até Ilhabela, onde, durante patrulhamento, equipes da PM encontraram o cantor escondido em um endereço previamente cadastrado. Após a checagem, veio a ordem: captura imediata e recolhimento ao cárcere. Ele passou por exame no Instituto Médico Legal, teve a identidade confirmada e acabou encaminhado à unidade policial para a execução da ordem judicial.
Essa não é a primeira vez que o artista enfrenta problemas com a lei. No fim de agosto, chegou a ser preso por não pagar pensão alimentícia. Além disso, foi alvo de duras críticas nas redes sociais após insultar o filho autista de uma cantora.
Com a prisão, a Vara de Família e Sucessões do Foro de Piracicaba foi notificada do cumprimento da decisão.