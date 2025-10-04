Brasil investiga 116 suspeitas e confirma 11 casos de intoxicação

Como resposta à crescente preocupação com as intoxicações, o governo anunciou a compra emergencial de 2.500 tratamentos com fomepizol, o principal antídoto contra os efeitos do metanol no organismo. A negociação foi feita com uma farmacêutica japonesa, apenas um dia após o lançamento de um chamamento internacional para aquisição do medicamento.

O valor da compra não foi revelado, mas o ministro Padilha explicou que, por se tratar de um produto de baixa disponibilidade global, dez países e sete empresas foram acionados até que o contrato fosse fechado. O processo dispensou licitação devido à urgência do caso.

O fomepizol atua bloqueando a enzima responsável por converter o metanol em substâncias altamente tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, que podem causar graves danos neurológicos e metabólicos. O medicamento, aplicado por via injetável, ainda não integra a política nacional de antídotos toxicológicos.