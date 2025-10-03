Código Civil avança no Senado e pode mudar regras do casamento

A criação de uma comissão temporária para analisar o Projeto de Lei nº 4/2025, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), provocou uma reação de preocupação em setores do Direito e de associações em todo o país. O projeto visa reformular o Código Civil, introduzindo alterações significativas que poderiam impactar os fundamentos da estrutura familiar brasileira, como casamento, união estável, filiação, adoção e direito sucessório.

VEJA MAIS:



Mudanças estruturais e insegurança jurídica

Entre os pontos que geram maior controvérsia, está a criação do estado civil de "convivente", que reconheceria formalmente a união estável nos documentos, ao lado de solteiro, casado, divorciado e viúvo. Críticos, como a Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), argumentam que a medida pode levar a insegurança jurídica e potencializar litígios, citando o risco de atribuições indevidas de paternidade e obrigações de pensão após o fim do relacionamento.