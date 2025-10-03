Pedro Vicente Ometto Maurano torna-se cidadão piracicabano

Ele gosta de lembrar que nasceu em São Paulo, na rua Mazzini, Cambuci, em plena Guerra Mundial e conheceu o efeito direto do conflito em sua própria casa, sintetizado pela falta de trigo, substituído por macarrão, e no uso de gasogênio, que deixava seu pai imundo diariamente logo de manhã.

Pedro Vicente Ometto Maurano recebe na próxima terça-feira (7) o título de Cidadão Piracicabano. A indicação foi proposta pelo vereador Gustavo Pompeo. A data coincide com o nascimento de Maurano, 7 de outubro de 1943.

Formado em engenharia e direito, ele é filho de Ernesta Ometto e de Arthur Maurano, nomes que escolheu registrar e ampliar no livro sobre a história do seu pai, escrito pelo jornalista Romualdo Cruz Filho. Foi graças à mãe, portanto, que Pedro Maurano acabou se fixando em Piracicaba. Após trabalhar nas usinas dos seus tios, conheceu Maria da Graça Ranzani e se casaram. Quatro filhos nasceram dessa união: Maria Paula, Ana Carla, Tatiana e Pedro Augusto.

Na cidade, Pedro Maurano sempre teve vida ativa, seja atuando em entidades sociais como o Rotary e Lions, seja no IHGP, onde chegou a ser presidente, ou ainda, na Società Italiana di Mutuo Soccorso, da qual é diretor.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Ele gosta de enfatizar que, com o título que vai receber, tornou-se um homem de tripla cidadania. Brasileiro paulistano, é também cidadão italiano e, agora, para coroar sua trajetória, torna-se piracicabano.

Por sinal, mais do que paulistano de nascimento, Maurano sempre foi um Piracicabano de coração. “Desde que conheci Piracicaba, esta se tornou minha cidade do coração. Ter meu nome reconhecido como piracicabano faz de mim um homem realizado”.