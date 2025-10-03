03 de outubro de 2025
PARQUE TECNOLÓGICO

Secretário estadual visita Piracicaba a convite de Alex Madureira

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Autoridades durante assinatura na tarde desta quinta-feira (2).
Autoridades durante assinatura na tarde desta quinta-feira (2).

O Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Dr. Vahan Agopyan, esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (02) a convite do Deputado Estadual Alex Madureira, em agenda dedicada ao fortalecimento do desenvolvimento científico e tecnológico no município. O secretário foi acompanhado pelo Coordenador de Ambientes de Inovação da SCTI, Prof. Dr. Marcelo Pedroso.

O encontro, realizado na sede do Instituto Pecege, formalizou assinatura da transferência da administração do Parque Tecnológico de Piracicaba para a instituição, marcando uma nova etapa na consolidação do espaço como polo de inovação e geração de conhecimento.

Para o deputado Alex Madureira, a união entre governo, academia e setor produtivo será decisiva: “Tenho certeza de que essa nova fase vai atrair grandes empresas e ampliar as oportunidades para Piracicaba, nossa região e para todo o Estado de São Paulo”, afirmou.

O secretário Vahan Agopyan destacou a importância do momento: “Participei da idealização deste parque há quase 20 anos e hoje vejo um futuro garantido com essa parceria entre governo, iniciativa privada e instituições de ensino”, disse. Já o presidente do Pecege, Prof. Dr. Ricardo Shirota, ressaltou o desafio assumido: “Esse novo ciclo vai nos permitir seguir cumprindo nossa missão de disseminar conhecimento de qualidade para cada vez mais pessoas”, declarou.

A visita também contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta, da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Thais Fornicola, e do procurador-geral do município, Dr. Marcelo Maroun.

"Com a assinatura deste contrato, o Pecege assume a gestão do Parque Tecnológico a partir de 1º de dezembro, trazendo sua expertise e o orgulho de ser uma instituição de Piracicaba. Isso nos dá condições de dar um salto tecnológico, mudar de patamar e consolidar a cidade como referência metropolitana em inovação. Agradeço o trabalho dos gestores anteriores e tenho certeza de que estamos plantando uma semente que trará frutos nos próximos anos em geração de emprego, renda e desenvolvimento", declarou Helinho.

