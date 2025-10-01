Saiba as regras para o uso da vaga de garagem em condomínios

A utilização das vagas de garagem em edifícios residenciais e comerciais é regida pela Lei nº 4.591/1964 (Condomínios e Incorporações) e pelo Código Civil de 2002. Essas normas estabelecem diretrizes claras que limitam o uso, a negociação e a finalidade desses espaços, frequentemente geradores de conflitos em assembleias condominiais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem aplicado rigorosamente a legislação, confirmando que o direito de uso do morador depende diretamente do tipo de registro da vaga e das disposições da convenção condominial.

Tipos de vaga e suas regras