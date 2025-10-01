Metanol na bebida alcoólica: saiba quem são as vítimas

Desse total, em São Paulo, sete casos já foram confirmados por ingestão da substância. As autoridades paulistas investigam cinco mortes suspeitas, sendo que um óbito foi confirmado na capital devido à contaminação.

O Brasil enfrenta uma crise de saúde pública relacionada à intoxicação por metanol presente em bebidas alcoólicas falsificadas, afetando principalmente jovens adultos. O estado de São Paulo concentra o maior número de ocorrências, totalizando 22 casos entre suspeitas e confirmações.

O metanol é uma substância incolor e inodora. Os sintomas iniciais se manifestam de forma similar aos de uma ressaca, incluindo náuseas, vômitos e tontura. Contudo, entre 6 e 24 horas após o consumo, a condição evolui para sinais graves, como visão turva e cegueira, que pode se tornar irreversível.

Vítimas na grande São Paulo

O surto começou um jovem da região da Cidade Dutra, zona Sul de São Paulo, que consumiu um gin adulterado em uma reunião. Após passar mal, ele relatou tontura intensa. O jovem segue hospitalizado há cerca de um mês, tendo entrado em coma e necessitado de ventilação mecânica e hemodiálise após perder a visão.

Outro caso envolveu um jovem de 23 anos, intoxicado após beber um destilado de "marca famosa". Ele teve cegueira temporária e precisou de três dias de internação. Outras três pessoas foram hospitalizadas no mesmo evento.