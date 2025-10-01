Influenciadora de Piracicaba envolvida em golpe milionário na web

De acordo com as investigações das equipes do Rio Grande do Sul, os criminosos criavam deepfakes de famosas como Gisele Bündchen, Juliette Freire, Angélica e Sabrina Sato, simulando anúncios irresistíveis de cosméticos e viagens. As promoções falsas levavam consumidores a sites clonados, onde o pagamento era feito via Pix. Resultado: o dinheiro sumia, e o produto nunca chegava.

Uma operação de alto impacto da Polícia Civil derrubou, nesta quarta-feira (1º), uma das maiores quadrilhas digitais já investigadas no Brasil. O grupo usava inteligência artificial para clonar rostos de celebridades e enganar milhares de vítimas em todo o país. Entre os alvos está uma influenciadora de nome Lais, de Piracicaba, apontada como peça-chave no esquema milionário.

O esquema teria movimentado R$ 210 milhões em poucos anos. Para lavar o dinheiro, os golpistas usavam empresas de fachada, contas em nome de idosos e até criptomoedas. Em Piracicaba, a polícia encontrou carros e motos de luxo em um condomínio da região da Pompeia.

Entre os bens apreendidos estavam um Porsche Cayenne S, Range Rover Velar, BMWs e motocicletas avaliadas em centenas de milhares de reais. Nas redes sociais, os investigados exibiam a vida de luxo conquistada com o golpe — e ainda zombavam das vítimas. Em um caso, um golpista debochou de uma mulher que perdeu R$ 800, escrevendo: “colocou R$ 200, perdeu; depois colocou mais 600”.

Além de enganar consumidores, a quadrilha oferecia uma espécie de “curso” clandestino para ensinar interessados a aplicar golpes digitais, transformando a fraude em uma rede criminosa em expansão.