'Situação anormal'; Ministro da Saúde alerta sobre destilados

O Ministério da Saúde determinou o reforço na notificação e a ampliação das investigações.

O Brasil registra um aumento súbito nos casos e óbitos por intoxicação por metanol, uma situação que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou como "anormal". Em entrevista ao UOL News, do Canal UOL, Padilha informou que o número de ocorrências em São Paulo, somente nos meses de agosto e setembro, atingiu o total da média anual brasileira.

"Por conta desse crescimento anormal em São Paulo, nós estamos falando em agosto e setembro de ter tido em São Paulo o mesmo número que tem na média por ano em todo o Brasil nos últimos anos da nossa série histórica, nós determinamos o que a gente chama da notificação imediata, ou seja, assim que o profissional de saúde faz a notificação, esse dado subir de imediato para o sistema", declarou Padilha.

Alerta para o consumo de destilados

O ministro, que também é médico, recomendou cautela no consumo de destilados, destacando que bebidas de origem incerta elevam o risco de intoxicação. Ele orientou comerciantes e consumidores a buscarem a confirmação da procedência dos produtos.

Padilha listou três regras que defende para o consumo de qualquer bebida alcoólica: