Polícia apreende bebidas adulteradas na região de Piracicaba

Uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) resultou na maior apreensão de bebidas falsificadas do ano em São Paulo. Ao invadir uma chácara usada como linha de produção em Americana, agentes recolheram 17,7 mil garrafas de uísque, gim e vodca prontos para distribuição. O material seguiria para bares e mercados da capital e de cidades do interior, incluindo Piracicaba.
VEJA MAIS:
- Confirmada 3ª morte por metanol em bebidas
- Atenção: Metanol pode provocar danos irreversíveis à saúde; veja
- Metanol do crime organizado pode ter ligação com intoxicações
O envasamento ocorria em tanques improvisados ligados a bombas de sucção. Centenas de garrafas vazias, rótulos genéricos e rolhas sem lacre oficial estavam espalhados pelo galpão. Segundo o delegado Wagner Carrasco, o espaço operava havia pelo menos um mês com capacidade para despachar centenas de caixas por semana. A substância metanol, no entanto, não apareceu entre o material apreendido, segundo o Deic.
Dois homens foram detidos e autuados por:
- crime contra a saúde pública;
- crime contra as relações de consumo;
- crime contra a propriedade industrial.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Metanol provoca terceira morte em SP
Enquanto a investigação avança, a Secretaria da Segurança Pública confirma três óbitos ligados ao consumo de álcool adulterado com metanol — o mais recente em São Bernardo do Campo, no domingo (28). Outros 13 casos suspeitos seguem monitorados por centros toxicológicos.
Visão turva, náuseas fortes, tontura e dor de cabeça intensa podem indicar intoxicação por metanol. Ao notar qualquer sinal, a orientação é procurar atendimento médico imediato.