Polícia apreende bebidas adulteradas na região de Piracicaba

Uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) resultou na maior apreensão de bebidas falsificadas do ano em São Paulo. Ao invadir uma chácara usada como linha de produção em Americana, agentes recolheram 17,7 mil garrafas de uísque, gim e vodca prontos para distribuição. O material seguiria para bares e mercados da capital e de cidades do interior, incluindo Piracicaba.

O envasamento ocorria em tanques improvisados ligados a bombas de sucção. Centenas de garrafas vazias, rótulos genéricos e rolhas sem lacre oficial estavam espalhados pelo galpão. Segundo o delegado Wagner Carrasco, o espaço operava havia pelo menos um mês com capacidade para despachar centenas de caixas por semana. A substância metanol, no entanto, não apareceu entre o material apreendido, segundo o Deic.