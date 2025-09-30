Bebidas da morte: é possível descobrir se um drink tem metanol?

Três mortes confirmadas por intoxicação por metanol no estado de São Paulo levaram à emissão de alertas sobre o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa. Especialistas apontam que não há métodos confiáveis para identificar a presença da substância antes da ingestão.

Saiba Mais:

Riscos do metanol e ausência de testes caseiros

De acordo com Mariana de Moura Pereira, pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da Universidade de São Paulo (USP), o metanol não altera cor ou sabor das bebidas, o que torna impossível reconhecê-lo sem análise laboratorial. Além disso, não existem testes domésticos que confirmem sua presença com segurança. A identificação geralmente ocorre após o aparecimento dos sintomas clínicos.

Origem e características do metanol