Bebidas alcoólicas voltarão a ser vendidas nos estádios de SP

Para que a venda seja retomada, uma nova legislação precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Uma audiência pública sobre o tema foi realizada na segunda-feira (29). Além da lei estadual, uma lei municipal de 1997 da capital paulista que proíbe a venda também deverá ser revogada.

O Estado de São Paulo está perto de revogar a proibição da venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, em vigor há quase 30 anos. Um acordo foi firmado entre o Governo Estadual, o Ministério Público Estadual, a Polícia Militar e a Defensoria Pública para permitir o comércio de cerveja nas praças esportivas.

Durante a audiência na Alesp, que contou com a presença de deputados, representantes de clubes e o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, o deputado Delegado Olim (PP) informou ter recebido o rascunho de um projeto de lei do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O deputado Delegado Olim, que também preside o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FPF, declarou que o secretário da Casa Civil, Artur Lima, enviou um projeto acertado com a Polícia Militar, a Defensoria e o Ministério Público para autorizar bebidas nos estádios. O parlamentar sugeriu que o Legislativo adote uma tramitação conjunta do tema.

Histórico da proibição

A venda de álcool em estádios de São Paulo está proibida desde 1996 por lei estadual. A medida foi uma resposta direta à violência ocorrida no ano anterior, durante um confronto entre torcidas de São Paulo e Palmeiras no Pacaembu. A legislação de 1996 vetou o porte e a venda de hastes de bandeiras, fogos de artifício e bebidas alcoólicas dentro dos estádios.