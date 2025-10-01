Flipira chega à 6ª edição com homenagens e programação variada

A programação, que acontece entre os dias 17 e 19 de outubro no Engenho Central, combina apresentações de bandas, saraus, oficinas, palestras e contação de histórias, com o Espaço dos Escritores como carro?chefe dos debates. A edição traz como escritora convidada Raquel Alves, filha do consagrado autor Rubem Alves, e terá ainda a participação da escritora Iara Machado, trazida pelo Sesc, que falará sobre seu livro de Tradições Populares e terá exemplares distribuídos aos presentes. Haverá estandes de várias editoras e livrarias, diversos expositores e praça de alimentação.

A Festa Literária de Piracicaba (Flipira) retorna em sua 6ª edição, consolidando-se como o maior encontro literário da cidade. Idealizada pela escritora e presidente da Academia Piracicabana de Letras, Raquel Delvaje, a festa é realizada pela Academia Piracicabana de Letras e pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e da Biblioteca Municipal, em parceria com o Centro Literário de Piracicaba e o Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP). A organização do evento é assinada por Carmen Pilotto, Elisabete Bortolin, Ivana de Negri, Melysse Martin e Raquel Delvaje.

A Flipirinha, espaço infantil do evento, oferece atividades como a Pescaria de Livros, oficinas, totens para fotos, contação de lendas e outras atrações para crianças. Desde o ano passado o evento conta com o Espaço Flipteen, dedicado aos jovens, e também com o Espaço 60+, voltado para pessoas da melhor idade. A novidade desta edição é a mascote Flipirinho, o peixinho leitor que estará presente em toda a divulgação e durante os dias da festa, e a moeda simbólica Flipix, usada para troca de livros infantis.

Entre as homenagens desta edição estão o escritor Machado de Assis, reconhecido nacionalmente, e o homenageado local Ludovico da Silva, falecido em 2015 e fundador, em 1989, do Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP), que desde então mantém oficinas literárias mensais. A Flipira também presta homenagem ao jornalista e escritor Cecílio Elias Neto, que celebra 85 anos de vida, 70 anos de jornalismo, 60 anos de literatura e os 10 anos do ICEN (Instituto Cecílio Elias Netto).

A programação de abertura ocorre no dia 17 de outubro, com palestra sobre Machado de Assis a cargo do historiador e acadêmico Armando Alexandre dos Santos, homenagem a Ludovico da Silva, apresentação de alunos do Colégio Objetivo e performance da cantora Aline Bueno, seguida da inauguração de uma exposição literária e coquetel. Nos dias 18 e 19 a programação segue das 10h às 18h com atrações variadas. Neste ano a Flipira aceita até 100 inscrições para autores lançarem suas obras durante o evento.