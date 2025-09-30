Espetáculo “A Última Sessão de Freud” estreia em Piracicaba

No palco, Odilon Wagner (indicado ao Prêmio Shell, APCA e Bibi Ferreira por este trabalho) interpreta Sigmund Freud, enquanto Marcello Airoldi vive C.S. Lewis. O texto dramatiza um encontro fictício entre os dois intelectuais no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando temas como a existência de Deus, sentido da vida, morte, sexo e relações humanas são discutidos com humor, sagacidade, sarcasmo e profunda carga dramática.

A peça “A Última Sessão de Freud”, de Mark St. Germain, dirigida por Elias Andreato e estrelada por Odilon Wagner e Marcello Airoldi, desembarca em Piracicaba no próximo sábado (04) e domingo (05) no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Sucesso de público desde 2022, contabilizando mais de 150 mil espectadores em mais de 350 sessões, a montagem reencontra o público com um duelo de ideias entre o pai da psicanálise e o escritor C.S. Lewis.

A direção de Elias Andreato privilegia a palavra: a encenação coloca o texto como protagonista, apoiada em cenário de Fábio Namatame que recria o consultório de Freud em seu exílio na Inglaterra. A peça, baseada em Deus em Questão, de Armand M. Nicholi Jr., junta política, história e filosofia num embate que não pretende dar respostas fáceis, mas provocar reflexão em ateus e crentes.

Importante para leitores do Jornal de Piracicaba: assinantes do Clube JP têm direito a 50% de desconto na compra de ingressos. Para garantir o benefício, o assinante deve adquirir a meia entrada e apresentar a carteirinha do Clube JP no dia da apresentação.

SERVIÇO

A Última Sessão de Freud, de Mark St. Germain. Local: Teatro Municipal de Piracicaba Dr. Losso Netto (Av. Independência, 277 - Alto) Data: sábado (04) às 20h e domingo (05) às 17h. Vendas online pelo site Ingresso Digital. Assinantes do Clube JP têm 50% de desconto mediante apresentação da carteirinha no dia do evento. Classificação etária: 14 anos. Duração: 90 minutos. Acessibilidade: sim.