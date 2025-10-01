Festival Internacional Musical começa nesta quinta-feira (02)

O Festival Internacional do Documentário Musical, In-Edit Brasil, começa nesta quinta-feira (02), com uma seleção especial de filmes da edição 2025 de São Paulo. A programação de abertura promete um mergulho profundo na cultura brasileira, com exibições que vão do frevo ao soul, culminando em uma grande festa. Os ingressos podem ser retirados com 1h de antecedência.
A programação do primeiro dia começa na Biblioteca Municipal, às 15h. Será exibido "O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua", um documentário sobre o impacto da pandemia no universo do frevo e na cultura carnavalesca, acompanhando músicos e comunidades durante o silêncio imposto ao carnaval. Na sequência, às 16h30, uma sessão dupla inicia com "Vamembolá", que explora o encontro histórico entre o escritor Mário de Andrade e o embolador de coco Chico Antônio em 1929. Logo após, o curta "Volta Seca a Favor do Vento" usa a linguagem de cordel para contar a história de Antonio dos Santos, o jovem cangaceiro autor de clássicos como “Acorda Maria Bonita” e “Mulher Rendeira”.
À noite, a programação se desloca para o Sesc Piracicaba. Às 19h, a sessão de abertura apresenta "Alma Negra, do Quilombo ao Baile". O filme mergulha na cultura afro-brasileira, explorando a trajetória da soul music no Brasil e a importância dos bailes black como espaços de resistência e afirmação da identidade negra. Com direção musical do produtor BiD, o documentário resgata a conexão entre tradições quilombolas e a cultura urbana contemporânea.
Para encerrar o primeiro dia, a partir das 21h30, a Estaiada Beira Rio recebe a Festa de Abertura com DJ Bid e um Baile Black, conectando-se diretamente à temática do filme de abertura.
O festival segue até domingo (05) com exibições que homenageiam grandes nomes como Cazuza, Hyldon, Jackson do Pandeiro e Leci Brandão, além de explorar a cena Hardcore dos anos 90 e a trajetória da banda norte-americana Fugazi. O público também poderá conferir o vencedor da edição 2025 do In-Edit Brasil, “Brasiliana – O Musical Negro Que Apresentou o Brasil ao Mundo”.
O In-Edit Brasil em Piracicaba é realizado pela In Brasil Cultural e Associação Kinoforum, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Prefeitura de Piracicaba, Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, USP-ESALQ, Estaiada Beira Rio e Beco do Porto.