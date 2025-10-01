Festival Internacional Musical começa nesta quinta-feira (02)

O Festival Internacional do Documentário Musical, In-Edit Brasil, começa nesta quinta-feira (02), com uma seleção especial de filmes da edição 2025 de São Paulo. A programação de abertura promete um mergulho profundo na cultura brasileira, com exibições que vão do frevo ao soul, culminando em uma grande festa. Os ingressos podem ser retirados com 1h de antecedência.

A programação do primeiro dia começa na Biblioteca Municipal, às 15h. Será exibido "O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua", um documentário sobre o impacto da pandemia no universo do frevo e na cultura carnavalesca, acompanhando músicos e comunidades durante o silêncio imposto ao carnaval. Na sequência, às 16h30, uma sessão dupla inicia com "Vamembolá", que explora o encontro histórico entre o escritor Mário de Andrade e o embolador de coco Chico Antônio em 1929. Logo após, o curta "Volta Seca a Favor do Vento" usa a linguagem de cordel para contar a história de Antonio dos Santos, o jovem cangaceiro autor de clássicos como “Acorda Maria Bonita” e “Mulher Rendeira”.