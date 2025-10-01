Chá com erva famosa ajuda a melhorar memória; Saiba mais

A receita é direta e fácil de incluir na rotina: um ramo pequeno de alecrim fresco, suco de meio limão e 250 ml de água quente. A orientação é ferver o alecrim por cerca de 5 minutos, retirar do fogo e acrescentar o limão espremido. A bebida deve ser consumida morna.

Uma infusão caseira ganha atenção por seus possíveis efeitos sobre o cérebro. Especialistas afirmam que o chá de alecrim com limão pode reduzir a fadiga mental, melhorar a concentração e ainda trazer benefício para a defesa do organismo.

A combinação é conhecida em tradições orientais como uma preparação que “estimula o cérebro”: a erva estaria associada à melhora da circulação cerebral, potencialização da memória e ação antibacteriana. Para quem sente cansaço mental ou dificuldade de foco, ela aponta a infusão como uma alternativa acessível e de baixo risco.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Além dos efeitos apontados, a especialista recomenda transformar a preparação em um momento de autocuidado. Escolher ingredientes frescos, preparar com atenção e beber com presença são práticas sugeridas para ampliar os benefícios percebidos, sobretudo em hábitos de longo prazo.

Embora relatos e tradições apontem vantagens, especialistas ressaltam a necessidade de cautela: chás e infusões complementam, mas não substituem diagnóstico ou tratamento médico. Pessoas com condições crônicas, gestantes ou que fazem uso de medicamentos devem consultar um profissional de saúde antes de adotar qualquer infusão como terapia regular.