Síndrome de Pica: quando o desejo de mastigar preocupa

A Síndrome de Pica é um transtorno caracterizado pelo impulso de ingerir substâncias sem valor nutricional, como terra, giz, pedra ou objetos inusitados. Também conhecida como picanismo, alotriofagia ou picamalácia, a condição exige atenção médica e psicológica, mesmo que seu nome desperte curiosidade ou até certo humor.

Segundo especialistas, o transtorno é mais frequente em crianças pequenas, gestantes e indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência intelectual. Para ser considerada patológica, a ingestão de itens inadequados precisa ocorrer por pelo menos um mês, de forma recorrente, e não estar ligada a costumes culturais ou falta de alimento.

Origem do termo e percepção social