25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
DESEJO PREOCUPANTE

Síndrome de Pica: quando o desejo de mastigar preocupa

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Síndrome de Pica é um transtorno caracterizado pelo desejo de mastigar substâncias que não têm valor nutricional.
Síndrome de Pica é um transtorno caracterizado pelo desejo de mastigar substâncias que não têm valor nutricional.

A Síndrome de Pica é um transtorno caracterizado pelo impulso de ingerir substâncias sem valor nutricional, como terra, giz, pedra ou objetos inusitados. Também conhecida como picanismo, alotriofagia ou picamalácia, a condição exige atenção médica e psicológica, mesmo que seu nome desperte curiosidade ou até certo humor.

VEJA MAIS:

Segundo especialistas, o transtorno é mais frequente em crianças pequenas, gestantes e indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência intelectual. Para ser considerada patológica, a ingestão de itens inadequados precisa ocorrer por pelo menos um mês, de forma recorrente, e não estar ligada a costumes culturais ou falta de alimento.

Origem do termo e percepção social

O nome “pica” vem do latim pica pica, um pássaro conhecido por comer praticamente tudo. Apesar do nome despertar risadas, a Síndrome de Pica não deve ser subestimada. Ela pode causar complicações graves à saúde, alertam especialistas.

Profissionais da saúde destacam que o transtorno é multifatorial. Entre os fatores mais comuns estão:

  • Deficiências nutricionais: falta de ferro, zinco e outros minerais essenciais;
  • Questões neurodesenvolvimentais: maior incidência em pessoas com TEA, TDAH ou deficiência intelectual;
  • Fatores emocionais e ambientais: negligência, privação afetiva ou contextos de vulnerabilidade social;
  • Comportamento e regulação emocional: ingestão de objetos como forma de lidar com ansiedade ou estresse.

O risco à saúde é significativo. A ingestão de substâncias inadequadas pode provocar intoxicação, infecções, obstruções gastrointestinais, lesões na boca e nos dentes, além de déficit nutricional por substituição dos alimentos adequados.

O manejo da Síndrome de Pica geralmente requer uma abordagem multiprofissional, envolvendo médicos, psicólogos, nutricionistas e psiquiatras. Entre as estratégias mais utilizadas estão:

  • Correção de deficiências nutricionais;
  • Psicoterapia, especialmente Terapia Cognitivo-Comportamental;
  • Orientação familiar para acompanhamento e manejo seguro;
  • Educação em saúde para prevenção de riscos e incentivo a hábitos alimentares adequados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários