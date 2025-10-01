Prefeitura reforma 15 vias em Piracicaba; veja a lista

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semop), realizou uma nova etapa da Operação Tapa-Buraco entre os dias 23 e 27 de setembro. As equipes atuaram em 15 vias, incluindo avenidas e ruas, em um total de nove bairros do município.
A operação atende tanto às solicitações protocoladas pela população via Serviço de Informações à População (SIP) – 156 e vereadores, quanto às demandas pontuais identificadas pelas equipes da Semop durante o patrulhamento das vias.
A Secretaria informou que prioriza regiões consideradas estratégicas e de urgência, como avenidas de fluxo intenso. A execução dos serviços segue uma metodologia padronizada para garantir maior durabilidade do reparo.
Quando há necessidade de intervenção mais profunda, o processo inclui o requadramento ao redor do buraco, o preenchimento com bica corrida (mistura de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e, por fim, a aplicação da massa asfáltica. A Semop realiza a medição da massa aplicada por metro quadrado para controle e padronização.
Vias atendidas
Confira a lista dos bairros e vias que receberam os serviços de manutenção na última semana:
- Jaraguá: Rua Pedro Morato Krahembuhl e Rua dos Patriotas.
- Jardim Glória: Rua Presidente Venceslau Braz.
- Lot. Humberto Venturini: Rua Luiz Bessi.
- Lot. Ipanema: Rua Humberto Aldrovandi Junior e Rua Maria Isabel da Silva Mattos.
- Nova Piracicaba: Rua Lazaro Pinto Sampaio e Rua das Garças.
- Santa Teresinha: Avenida Peixoto Gomide e Rua João Eugênio Piedade.
- Vila Monteiro: Rua General Osório.
- Vila Rezende: Rua Lazaro Pinto Sampaio e Travessa Manoel Conceição.
- Vila Sônia: Rua Humberto Venturini e Rua Altino Arantes.