Prefeitura reforma 15 vias em Piracicaba; veja a lista

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semop), realizou uma nova etapa da Operação Tapa-Buraco entre os dias 23 e 27 de setembro. As equipes atuaram em 15 vias, incluindo avenidas e ruas, em um total de nove bairros do município.

A operação atende tanto às solicitações protocoladas pela população via Serviço de Informações à População (SIP) – 156 e vereadores, quanto às demandas pontuais identificadas pelas equipes da Semop durante o patrulhamento das vias.