Prefeitura inicia obras no antigo Anel Viário de Piracicaba

Os motoristas terão que seguir por desvios – por isso, a Administração Municipal alerta para que os veículos trafeguem com atenção e reduzam a velocidade, garantindo a segurança de todos.

A Prefeitura de Piracicaba iniciou a sinalização do antigo Anel Viário (rodovia SPA 155/308), que liga a SP-127 (rodovia Cornélio Pires) à Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), para início das obras de recuperação do pavimento em concreto.

De acordo com informações da Secretaria de Obras, o reparo será em concreto nas regiões onde o piso apresentou falhas de execução. O concreto leva cinco dias para atingir a resistência, dessa forma, a liberação total do trânsito deve ocorrer na segunda-feira, 06/10.

Os serviços integram uma série de intervenções nas vias que receberam pavimento em concreto na gestão anterior. A avenida Fioravante Cenedese, em Artemis, foi a primeira a passar pela manutenção. Agora, além do antigo anel viário, a recuperação vai contemplar pontos da avenida Limeira, Primeiro de Agosto, Pádua Dias e Cristóvão Colombo, identificados após fiscalização rigorosa iniciada em janeiro deste ano, a pedido do prefeito Helinho. Os serviços serão realizados sem ônus aos cofres públicos, já que estavam na garantia.

A fiscalização no pacote de obras de recape asfáltico e concreto incluiu a execução de ensaios por amostragem de todo o pavimento, determinando a espessura de pavimento, granulometria, compactação, resistência e teor de materiais aplicados a fim de avaliar a qualidade.