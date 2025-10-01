Prefeitura abre inscrições para o Gastronomia e Arte no Engenho

Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a abertura de inscrições para artistas visuais interessados em expor e comercializar seus trabalhos no evento "Gastronomia e Arte no Engenho". O evento, que promete movimentar o cenário cultural e gastronômico da cidade, ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro no emblemático Engenho Central.

A iniciativa visa fortalecer a cultura local, proporcionando uma vitrine em um espaço de grande relevância histórica para artistas emergentes e já consolidados da região.