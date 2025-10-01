01 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Prefeitura abre inscrições para o Gastronomia e Arte no Engenho

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
Evento será em novembro e contará com 12 artistas locais
Evento será em novembro e contará com 12 artistas locais

Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a abertura de inscrições para artistas visuais interessados em expor e comercializar seus trabalhos no evento "Gastronomia e Arte no Engenho". O evento, que promete movimentar o cenário cultural e gastronômico da cidade, ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro no emblemático Engenho Central.

VEJA MAIS:

A iniciativa visa fortalecer a cultura local, proporcionando uma vitrine em um espaço de grande relevância histórica para artistas emergentes e já consolidados da região.

Estão disponíveis 12 vagas para artistas, distribuídas pelas linguagens de pintura, gravura, cerâmica, escultura e fotografia. A seleção será realizada por uma comissão que avaliará os trabalhos conforme critérios estabelecidos.

Para participar, os interessados devem cumprir o requisito de residência: ter, no mínimo, dois anos de comprovada residência em Piracicaba.

As inscrições estão abertas desde o dia 29 de setembro e vão até 12 de outubro de 2025. O processo é feito exclusivamente via formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/bz3FoDcf62s8hPcKA.

Documentação necessária

  • O candidato deve preencher o formulário e anexar a seguinte documentação em um único arquivo PDF:
  • Portfólio e Currículo Artístico;
  • Comprovante de residência em Piracicaba (mínimo de dois anos);
  • 3 a 10 imagens das obras que representem o conjunto a ser exposto e comercializado.

Mais detalhes e informações podem ser obtidos via e-mail, no endereço pinacoteca@piracicaba.sp.gov.br, ou pelo telefone (19) 3412-3770.

