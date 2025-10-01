Prefeitura abre inscrições para o Gastronomia e Arte no Engenho

Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a abertura de inscrições para artistas visuais interessados em expor e comercializar seus trabalhos no evento "Gastronomia e Arte no Engenho". O evento, que promete movimentar o cenário cultural e gastronômico da cidade, ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro no emblemático Engenho Central.
- Crianças receberão Diploma Thales Castanho de Andrade na FLIPIRA
- Prefeitura inicia obras no antigo Anel Viário de Piracicaba
- Polícia apreende bebidas adulteradas na região de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A iniciativa visa fortalecer a cultura local, proporcionando uma vitrine em um espaço de grande relevância histórica para artistas emergentes e já consolidados da região.
Estão disponíveis 12 vagas para artistas, distribuídas pelas linguagens de pintura, gravura, cerâmica, escultura e fotografia. A seleção será realizada por uma comissão que avaliará os trabalhos conforme critérios estabelecidos.
Para participar, os interessados devem cumprir o requisito de residência: ter, no mínimo, dois anos de comprovada residência em Piracicaba.
As inscrições estão abertas desde o dia 29 de setembro e vão até 12 de outubro de 2025. O processo é feito exclusivamente via formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/bz3FoDcf62s8hPcKA.
Documentação necessária
- O candidato deve preencher o formulário e anexar a seguinte documentação em um único arquivo PDF:
- Portfólio e Currículo Artístico;
- Comprovante de residência em Piracicaba (mínimo de dois anos);
- 3 a 10 imagens das obras que representem o conjunto a ser exposto e comercializado.
Mais detalhes e informações podem ser obtidos via e-mail, no endereço pinacoteca@piracicaba.sp.gov.br, ou pelo telefone (19) 3412-3770.