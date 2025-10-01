VÍDEO: Automóvel pega fogo na Ponte do Mirante em Piracicaba

Um automóvel foi totalmente destruído por um incêndio no início da manhã desta quarta-feira (1), na Ponte do Mirante em Piracicaba. Ninguém se feriu.

VEJA MAIS

Segundo informações, o fogo começou por volta das 7h10 na avenida Barão de Serra Negra, no trecho sobre a Ponte do Mirante, e rapidamente tomou o veículo, obrigado a interrupção do fluxo no sentido bairro-centro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar rapidamente o incêndio. Um segundo veículo também parou na ponte com fumaça saindo do motor, mas não evoluiu.