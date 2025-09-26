Festival Internacional do Documentário Musical volta a Piracicaba

O Festival Internacional do Documentário Musical, In-Edit Brasil, desembarca novamente em Piracicaba a partir de 2 de outubro, trazendo uma seleção especial de filmes exibidos na edição 2025 em São Paulo. Além das sessões de cinema, a programação inclui shows, encontros com diretores e festas para o público.

O In-Edit Brasil em Piracicaba é realizado pela In Brasil Cultural e Associação Kinoforum, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Prefeitura de Piracicaba, Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, USP-ESALQ, Estaiada Beira Rio e Beco do Porto. A edição na cidade foi viabilizada por emenda parlamentar impositiva indicada pelo deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL).