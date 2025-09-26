Festival Internacional do Documentário Musical volta a Piracicaba

O Festival Internacional do Documentário Musical, In-Edit Brasil, desembarca novamente em Piracicaba a partir de 2 de outubro, trazendo uma seleção especial de filmes exibidos na edição 2025 em São Paulo. Além das sessões de cinema, a programação inclui shows, encontros com diretores e festas para o público.
O In-Edit Brasil em Piracicaba é realizado pela In Brasil Cultural e Associação Kinoforum, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Prefeitura de Piracicaba, Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, USP-ESALQ, Estaiada Beira Rio e Beco do Porto. A edição na cidade foi viabilizada por emenda parlamentar impositiva indicada pelo deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL).
Entre os destaques do festival estão produções que retratam grandes nomes da música brasileira, como Cazuza, Hyldon, Jackson do Pandeiro, Dino Franco, Os Afro-Sambas (Baden Powell e Vinicius de Moraes), Leci Brandão, além da cena do Hardcore dos anos 90, o cangaceiro e compositor Antonio dos Santos (Volta Seca), autor de clássicos como “Acorda Maria Bonita” e “Mulher Rendeira”, e até a banda norte-americana Fugazi, ícone do punk/hardcore.
O festival também apresenta “Brasiliana – O Musical Negro Que Apresentou o Brasil ao Mundo”, de Joel Zito Araújo, vencedor da edição 2025 do In-Edit Brasil, que celebra a herança africana na música popular brasileira por meio de um espetáculo musical vibrante.
Veja a programação completa
QUINTA-FEIRA, 02/10
- Biblioteca Municipal – 15h | O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua (71’)
- Biblioteca Municipal – 16h30 | Vamembolá (27’) + Volta Seca a Favor do Vento (16’)
- Sesc Piracicaba – 19h | Sessão de Abertura: Alma Negra, do Quilombo ao Baile (107’)
- Estaiada Beira Rio – 21h30 | Festa de Abertura: DJ Bid + Baile Black
SEXTA-FEIRA, 03/10
- ESALQ-USP – 15h | Dino Franco, a Raiz do Sertanejo (98’)
- ESALQ-USP – 17h | Regional Beat: Uma Antena Parabólica Fincada na Terra Vermelha (63’)
- ESALQ-USP – 18h15 | Palestra: Matuto SA
- ESALQ-USP – 19h30 | As Dores do Mundo, Hyldon
- Largo dos Pescadores – 20h30 | Show: Matuto SA – Regional Beat
SÁBADO, 04/10
- ESALQ-USP – 15h | Leci (70’)
- ESALQ-USP – 17h | Hardcore 90 (91’)
- Teatro Erotides de Campos – Engenho Central – 17h | Cazuza: Boas Novas (91’)
- Teatro Erotides de Campos – Engenho Central – 19h | Jackson – Na Batida do Pandeiro (97’)
DOMINGO, 05/10
- Sesc Piracicaba – 11h | Brasiliana – O Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo (83’)
- Sesc Piracicaba – 14h | Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinicius (93’)
- Sesc Piracicaba – 16h | We Are Fugazi, from Washington DC (96’)
- Beco do Porto – 20h | Festa de Encerramento: DJ Lu Nunes + Banda Rádio Rock