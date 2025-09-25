Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
MISSÃO PET
Falcão, um guaxinim astuto e cheio de truques, acaba preso em um trem em alta velocidade ao tentar mais um de seus golpes para roubar comida. O que parecia apenas uma enrascada se transforma em um grande desafio quando ele e outros animais de estimação se tornam alvo de Hans, um texugo vingativo que planeja um assalto perigoso. Para evitar uma tragédia, Falcão terá que unir forças com o cachorro policial Rex e outros companheiros improváveis, colocando sua malandragem à prova para salvar o dia.
NE ZHA 2
Após sobreviverem a uma batalha devastadora, as almas de Ne Zha e Ao Bing se veem sem corpo e dependem da ajuda de Taiyi para renascer através da flor de lótus de sete cores. Reconstruídos, eles precisam enfrentar uma nova ameaça: dragões marinhos que colocam em risco a Passagem de Chen Tang. Entre dilemas pessoais, alianças inesperadas e desafios cada vez maiores, Ne Zha descobre o verdadeiro peso de suas escolhas e o valor do sacrifício e da amizade, enquanto busca seu lugar no equilíbrio entre deuses e humanos.
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Quando um meteoro atinge um zoológico, um misterioso vírus é liberado, transformando os animais em zumbis assustadores. Em meio ao caos, o destemido leão-da-montanha Dan e a loba enigmática Gracie se unem a outros sobreviventes para tentar conter a contaminação e restaurar a ordem. Ao lado deles estão Xavier, o lêmure apaixonado por cinema; Frida, a capivara cheia de confiança; Ash, o avestruz estiloso; e Felix, o macaquinho trapalhão. Juntos, esse grupo improvável precisará usar coragem, astúcia e muita união para enfrentar o apocalipse e salvar seus amigos.
UMA BATALHA APÓS A OUTRA
Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que vê seu passado retornar de forma brutal quando sua filha é sequestrada por um antigo inimigo desaparecido há 16 anos. Forçado a sair da aposentadoria, Bob precisa reunir seus velhos companheiros de luta e enfrentar uma missão implacável, marcada por riscos, lembranças dolorosas e a corrida contra o tempo para salvar quem mais ama.
SEGUEM EM CARTAZ
Continuam em exibição os seguintes filmes: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito; Invocação do Mal 4: O Último Ritual; O Rei da Feira; A Sogra Perfeita 2; O Último Azul; Uma Mulher Sem Filtro; A Grande Viagem Da Sua Vida; A Longa Marcha – Caminhe ou Morra; Super Wings Em Velocidade Máxima; C.I.C. – Central de Inteligência Cearense; 4 shows do grupo de K-Pop BTS e 2 filmes do Estúdio Ghibli.