Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Falcão, um guaxinim astuto e cheio de truques, acaba preso em um trem em alta velocidade ao tentar mais um de seus golpes para roubar comida. O que parecia apenas uma enrascada se transforma em um grande desafio quando ele e outros animais de estimação se tornam alvo de Hans, um texugo vingativo que planeja um assalto perigoso. Para evitar uma tragédia, Falcão terá que unir forças com o cachorro policial Rex e outros companheiros improváveis, colocando sua malandragem à prova para salvar o dia.

NE ZHA 2

Após sobreviverem a uma batalha devastadora, as almas de Ne Zha e Ao Bing se veem sem corpo e dependem da ajuda de Taiyi para renascer através da flor de lótus de sete cores. Reconstruídos, eles precisam enfrentar uma nova ameaça: dragões marinhos que colocam em risco a Passagem de Chen Tang. Entre dilemas pessoais, alianças inesperadas e desafios cada vez maiores, Ne Zha descobre o verdadeiro peso de suas escolhas e o valor do sacrifício e da amizade, enquanto busca seu lugar no equilíbrio entre deuses e humanos.