Relembre: metanol já matou dezenas de pessoas no Brasil

Uma terceira morte por ingestão de bebida contaminada com metanol foi confirmada em São Bernardo do Campo (SP) nesta segunda-feira (29). A vítima, um homem de 45 anos, engrossa uma estatística preocupante: em apenas 25 dias, o estado registrou 25 casos de intoxicação, dos quais três foram fatais, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP).

A repetição dos episódios em 2025 faz soar o alerta para uma ameaça antiga. Desde 1990, pelo menos 60 pessoas perderam a vida em território nacional após consumir cachaça, vodca ou outras bebidas adulteradas com metanol — solvente industrial que, quando ingerido, lesa o sistema nervoso, provoca cegueira e pode levar à morte em poucas horas. Neste mesmo intervalo, mais de 450 brasileiros precisaram de internação por envenenamento.