Confirmada 3ª morte por metanol em bebidas

São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (29), a terceira morte relacionada à ingestão de bebidas adulteradas com metanol. O caso mais recente ocorreu em São Bernardo do Campo, que já contabiliza duas vítimas. A capital paulista também registrou um óbito.

Segundo a prefeitura de São Bernardo, um homem de 58 anos foi atendido em 24 de setembro e não resistiu. Dias depois, outro paciente, de 45 anos, faleceu após ser levado a uma unidade particular. Em São Paulo, a vítima foi um homem de 54 anos, que apresentou sintomas em 9 de setembro e morreu seis dias depois.

Ao todo, dez ocorrências seguem sob investigação pelo Instituto Médico Legal (IML), que busca confirmar a contaminação por bebidas clandestinas.