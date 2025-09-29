Atenção: Metanol pode provocar danos irreversíveis à saúde; veja

O metanol é um composto químico cuja exposição pode causar intoxicações com diferentes níveis de gravidade, variando conforme a via de contato e a quantidade absorvida pelo organismo. A substância pode entrar no corpo por ingestão, inalação ou pelo contato direto com a pele.

Saiba Mais:

Nos últimos meses, o metanol tem ganhado destaque na mídia devido ao aumento de casos de intoxicação entre jovens. Em alguns desses episódios, o produto foi consumido de forma intencional, confundido com bebidas alcoólicas. A ingestão tem provocado internações, sequelas permanentes e, em alguns casos, mortes.