Atenção: Metanol pode provocar danos irreversíveis à saúde; veja

O metanol é um composto químico cuja exposição pode causar intoxicações com diferentes níveis de gravidade, variando conforme a via de contato e a quantidade absorvida pelo organismo. A substância pode entrar no corpo por ingestão, inalação ou pelo contato direto com a pele.
Nos últimos meses, o metanol tem ganhado destaque na mídia devido ao aumento de casos de intoxicação entre jovens. Em alguns desses episódios, o produto foi consumido de forma intencional, confundido com bebidas alcoólicas. A ingestão tem provocado internações, sequelas permanentes e, em alguns casos, mortes.
No organismo humano, o metanol é convertido em formaldeído e ácido fórmico, compostos que afetam principalmente o sistema nervoso central, o nervo óptico e outros órgãos. A ingestão de pequenas quantidades pode desencadear sintomas iniciais como dor de cabeça, náuseas e vômitos.
Efeitos da Ingestão
O consumo de metanol é uma das formas mais perigosas de exposição. A intoxicação ocorre em três etapas:
- Fase inicial: os primeiros sinais incluem náuseas, vômitos, desconforto abdominal e depressão do sistema nervoso central.
- Período de latência: após um intervalo de 10 a 24 horas, os sintomas se intensificam.
- Fase avançada: podem ocorrer acidose metabólica, alterações visuais (incluindo perda total da visão), coma e falência circulatória. A ingestão de aproximadamente 100 mL de metanol puro pode ser letal.
Outras Formas de Exposição
- Inalação: pode causar irritações nas mucosas, náuseas, dor de cabeça e comprometimento do sistema nervoso e do nervo óptico.
- Contato dérmico: o contato prolongado com a pele também representa risco de absorção da substância. O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) é recomendado durante o manuseio.
Mecanismo de Toxicidade
O metanol é transformado pelo corpo em substâncias que prejudicam o funcionamento celular. O ácido fórmico compromete a produção de energia nas células e tem ação direta sobre o nervo óptico, o que pode levar à cegueira.
Medidas em Caso de Intoxicação
Ao suspeitar de intoxicação por metanol, devem-se seguir os seguintes procedimentos:
- Não provocar vômito.
- Oferecer um a dois copos de água à vítima.
- Buscar atendimento médico de urgência.
Prevenção
A fiscalização da composição de produtos como combustíveis é uma das formas de prevenir a exposição. É importante estar atento a possíveis adulterações, especialmente em produtos que contenham etanol. Em caso de ingestão acidental, a recomendação é procurar auxílio médico imediato.