Projeto de Pacheco ameaça conceito de família no Brasil; Entenda

Entre as medidas mais controversas está a criação do estado civil "convivente", que formaliza a união estável em documentos e cadastros. Especialistas alertam que a mudança pode provocar efeitos práticos inesperados — por exemplo, manter um rótulo jurídico mesmo após o término da relação, o que pode gerar disputas sobre pensão e reconhecimento de paternidade.

O projeto de novo Código Civil apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) abriu um debate intenso ao avançar no Senado. A proposta altera conceitos centrais sobre família e disciplina temas sensíveis como união estável, filiação socioafetiva, adoção e reprodução assistida.

Outra novidade é a previsão da "família parental", categoria que permitiria reconhecer, via cartório, deveres de sustento entre parentes que convivam. Críticos dizem que o conceito, como está redigido, corre o risco de ampliar obrigações entre colaterais (irmãos, tios, primos) e gerar litígios por patrimônio e pensões onde hoje não há obrigação legal.

O texto também facilita o reconhecimento de vínculos afetivos nos registros públicos: a multiparentalidade e a filiação socioafetiva poderiam ser formalizadas em escritura pública, sem decisão judicial. A proposta abre caminho para que uma pessoa conste oficialmente como filha de mais de dois adultos — inclusive em arranjos poliafetivos, segundo advertências de entidades jurídicas.

Adoções de maiores de idade, que hoje dependem de sentença, poderiam passar a ocorrer em cartório, com efeitos plenos sobre sobrenome e sucessão. Para críticos, a transferência dessa competência do Judiciário para os tabeliães aumenta o risco de insegurança jurídica e elimina a análise técnica que a adoção exige.