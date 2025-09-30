Anvisa define hoje (30) regulamentação para plantar Cannabis

O cânhamo e a maconha pertencem à mesma planta, distinguindo-se pela concentração de tetrahidrocanabinol (THC). Para ser considerado cânhamo, o teor de THC deve variar entre 0,3% e 0,5%. Concentrações acima de 3% classificam a planta como psicoativa.

Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu para hoje o prazo final para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a União decidam sobre a regulamentação ou proibição do cultivo de cânhamo (Cannabis sativa) para fins medicinais no Brasil. A decisão pode impactar um mercado com projeção de faturamento de R$ 1 bilhão em 2025, com potencial de crescer seis vezes até 2030, segundo estudo do Instituto Escolhas.

O estudo do Instituto Escolhas estima que, para atender à demanda até 2030, o Brasil precisaria de 64 mil hectares de cultivo da planta. Um investimento de R$ 1,23 bilhão poderia gerar um retorno de R$ 5,76 bilhões em receita líquida, ou seja, 4,7 vezes o valor do aporte inicial, além da criação de 14,5 mil empregos diretos.

O cânhamo possui diversas aplicações econômicas, sendo a mais conhecida a medicinal. O uso de canabinoides tem resultados positivos em tratamentos para depressão, insônia, ansiedade, epilepsia, dor crônica, Alzheimer, Parkinson e em terapias para crianças autistas. O vegetal também tem usos industriais na produção de têxteis (como substituto do algodão), tijolos para construção civil, cosméticos e alimentos.

Cenário global e "atraso" brasileiro



Países como Estados Unidos, Canadá e nações europeias lideram a pesquisa e o mercado global de produtos à base de cânhamo, que deve atingir US$ 48 bilhões em 2025, com projeção de chegar a US$ 700 bilhões em 2033. Países vizinhos do Brasil, como Paraguai, Uruguai e Colômbia, já possuem políticas mais flexíveis de cultivo.