Piracicaba conquista 2° lugar estadual na CPL da Saúde; entenda

O resultado definitivo da avaliação de maturidade das CPLs foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A nota de Piracicaba superou a de Barretos (6,50) e São José dos Campos (4,95), colocando o município entre os de melhor desempenho no edital estadual de CPLs.

A Cadeia Produtiva Local (CPL) da Saúde de Piracicaba conquistou o segundo lugar na avaliação estadual do setor, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto. O reconhecimento, com nota de 7,50, reafirma a cidade como uma referência em inovação e competitividade em setores estratégicos.

Além da Saúde, outras três cadeias piracicabanas também foram reconhecidas no edital: a da Cachaça (6,51), já consolidada, e as de Bioenergia (4,80) e Turismo Tirolês (5,05), ambas em fase de desenvolvimento. Com isso, Piracicaba passa a ter um total de seis cadeias produtivas oficialmente reconhecidas, somando-se às já existentes nas áreas de Cerveja e Tecnologia da Informação.

O avanço é resultado de um amplo trabalho de articulação entre a Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Saúde e de Turismo, e instituições de ensino e entidades representativas, como a Fatec, a Apla (Arranjo Produtivo Local do Álcool) e a Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios).

O Sebrae e a Atepi (Associação das Empresas de Tecnologia de Piracicaba e Região) também tiveram um papel decisivo, atuando como pontos focais e contribuindo para as aprovações.