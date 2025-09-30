Piracicaba conquista 2° lugar estadual na CPL da Saúde; entenda

A Cadeia Produtiva Local (CPL) da Saúde de Piracicaba conquistou o segundo lugar na avaliação estadual do setor, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto. O reconhecimento, com nota de 7,50, reafirma a cidade como uma referência em inovação e competitividade em setores estratégicos.
- Prefeitura fiscaliza 315 motos em setembro e amplia segurança
- Prefeitura prepara espaço para instalação de boxes, em Piracicaba
- Água do Rio Piracicaba apresenta coloração verde pelo segundo dia
O resultado definitivo da avaliação de maturidade das CPLs foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A nota de Piracicaba superou a de Barretos (6,50) e São José dos Campos (4,95), colocando o município entre os de melhor desempenho no edital estadual de CPLs.
Além da Saúde, outras três cadeias piracicabanas também foram reconhecidas no edital: a da Cachaça (6,51), já consolidada, e as de Bioenergia (4,80) e Turismo Tirolês (5,05), ambas em fase de desenvolvimento. Com isso, Piracicaba passa a ter um total de seis cadeias produtivas oficialmente reconhecidas, somando-se às já existentes nas áreas de Cerveja e Tecnologia da Informação.
O avanço é resultado de um amplo trabalho de articulação entre a Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Saúde e de Turismo, e instituições de ensino e entidades representativas, como a Fatec, a Apla (Arranjo Produtivo Local do Álcool) e a Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios).
O Sebrae e a Atepi (Associação das Empresas de Tecnologia de Piracicaba e Região) também tiveram um papel decisivo, atuando como pontos focais e contribuindo para as aprovações.
Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola, o reconhecimento reforça o potencial do município. “Cada CPL é uma demonstração de como a integração entre empresas, instituições de ensino e poder público gera inovação e fortalece o mercado local. Estamos comprometidos em continuar apoiando iniciativas que consolidem Piracicaba como referência em competitividade regional”, destacou a secretária.
O que são as Cadeias Produtivas Locais?
As Cadeias Produtivas Locais (CPLs) são arranjos que reúnem empresas, instituições de ensino, entidades de apoio e o poder público em torno de um setor econômico específico. Elas promovem a competitividade, a inovação e o crescimento sustentável das atividades econômicas regionais.
A iniciativa de reconhecimento faz parte do programa SP Produz, do Governo do Estado de São Paulo, que busca fomentar a economia regional por meio da organização setorial, estímulo à inovação e valorização das vocações locais. Na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), seis cidades tiveram CPLs listadas no edital, incluindo Araras, Ipeúna, Limeira, Rio Claro e Santa Maria da Serra, além de Piracicaba.