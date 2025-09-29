Prefeitura prepara espaço para instalação de boxes, em Piracicaba

A CPFL Paulista concluiu no início da semana a implantação de postes, pontos de iluminação e ligações de energia elétrica. Desde o dia 24 de setembro, o Semae e a Mirante executam a instalação de 53 metros de redes provisórias de água e esgoto, além de dois poços de visita, localizados na rua Governador Pedro de Toledo. A conclusão dos serviços está prevista para segunda-feira, 29 de setembro.

No domingo, 28 de setembro, será feita a interligação das redes provisórias com a infraestrutura existente. Para execução dos trabalhos, será necessária a interdição temporária do trânsito na rua Dom Pedro II, esquina com a rua Governador Pedro de Toledo, das 7h30 às 15h.

Incêndio

O incêndio foi registrado na madrugada de 23 de julho e comprometeu aproximadamente 25% da estrutura do Mercado Municipal. Ao todo, 19 boxes foram atingidos, impedindo os comerciantes de continuarem suas atividades no local. Desde então, a administração municipal tem atuado na definição de alternativas para a realocação dos permissionários.