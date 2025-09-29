Prefeitura prepara espaço para instalação de boxes, em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, finaliza os trabalhos voltados à realocação dos permissionários do Mercado Municipal afetados pelo incêndio ocorrido em julho deste ano.
Saiba Mais:
- Homem 'cai' com mochila cheia de carnes em mercado de Piracicaba
- Cliente morre após sofrer mal súbito em comércio de Piracicaba
As empresas CPFL Paulista, Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) e a Concessionária Mirante são responsáveis pelas ligações de energia elétrica, água e esgoto, necessárias para o funcionamento dos novos boxes. A previsão é que as estruturas provisórias comecem a ser instaladas na próxima semana.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, os permissionários contarão com boxes modulares onde poderão atuar enquanto a área comprometida do Mercado passa por recuperação. Ainda de acordo com ele, a Prefeitura iniciou o apoio aos comerciantes com a limpeza do local e, posteriormente, criou o Banco do Povo Piracicabano, que poderá oferecer crédito para a retomada das atividades comerciais. O projeto foi aprovado com a participação da Câmara Municipal.
O secretário municipal de Obras, Luciano Celêncio, informou que serão instalados 17 boxes modulares, dos quais dois serão destinados a sanitários. Inicialmente, havia previsão de uso de tendas, mas o projeto foi revisto. A estrutura adotada é semelhante à utilizada no anexo da UPA Piracicamirim. As unidades estão prontas para instalação.
A CPFL Paulista concluiu no início da semana a implantação de postes, pontos de iluminação e ligações de energia elétrica. Desde o dia 24 de setembro, o Semae e a Mirante executam a instalação de 53 metros de redes provisórias de água e esgoto, além de dois poços de visita, localizados na rua Governador Pedro de Toledo. A conclusão dos serviços está prevista para segunda-feira, 29 de setembro.
No domingo, 28 de setembro, será feita a interligação das redes provisórias com a infraestrutura existente. Para execução dos trabalhos, será necessária a interdição temporária do trânsito na rua Dom Pedro II, esquina com a rua Governador Pedro de Toledo, das 7h30 às 15h.
Incêndio
O incêndio foi registrado na madrugada de 23 de julho e comprometeu aproximadamente 25% da estrutura do Mercado Municipal. Ao todo, 19 boxes foram atingidos, impedindo os comerciantes de continuarem suas atividades no local. Desde então, a administração municipal tem atuado na definição de alternativas para a realocação dos permissionários.