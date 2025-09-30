Prefeitura fiscaliza 315 motos em setembro e amplia segurança

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), em parceria com o Detran-SP e a Polícia Militar, realizou a Operação Hércules ao longo do mês de setembro. A ação, que fez parte da Semana Nacional do Trânsito, teve como foco a fiscalização de motocicletas e resultou em um total de 315 veículos abordados.
A operação aconteceu em pontos estratégicos e de grande fluxo da cidade, como as avenidas Dr. Paulo de Moraes, São Paulo e Armando de Salles Oliveira. As blitzes foram realizadas nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, e durante as abordagens, os agentes verificaram itens como documentação dos veículos, habilitação dos condutores, condições de conservação e a presença de escapamentos modificados.
Como resultado da operação, foram emitidos 69 autos de infração, oito motocicletas foram recolhidas ao pátio e um boletim de ocorrência foi registrado.
Objetivo da Operação Hércules
A iniciativa busca inibir irregularidades e reforçar a segurança no trânsito, com a meta de prevenir acidentes e reduzir os índices de mortes, principalmente entre motociclistas. A preocupação tem base em dados do Infosiga, plataforma do Detran-SP, que mostram um cenário preocupante na cidade.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, dos 32 óbitos registrados em vias municipais até agosto, 21 envolveram motociclistas. "Piracicaba possui um alto índice de acidentes envolvendo motocicletas. Precisamos intensificar nossas ações não apenas para fiscalizar, mas também para orientar e educar os condutores. A preservação da vida deve estar sempre em primeiro lugar", afirmou o secretário.
A Operação Hércules integrou a programação da Semana Nacional do Trânsito de 2025, que teve como tema "Desacelere. Seu Bem Maior é a Vida", incentivando os condutores a adotarem comportamentos mais seguros e responsáveis.