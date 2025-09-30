Prefeitura fiscaliza 315 motos em setembro e amplia segurança

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), em parceria com o Detran-SP e a Polícia Militar, realizou a Operação Hércules ao longo do mês de setembro. A ação, que fez parte da Semana Nacional do Trânsito, teve como foco a fiscalização de motocicletas e resultou em um total de 315 veículos abordados.

A operação aconteceu em pontos estratégicos e de grande fluxo da cidade, como as avenidas Dr. Paulo de Moraes, São Paulo e Armando de Salles Oliveira. As blitzes foram realizadas nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, e durante as abordagens, os agentes verificaram itens como documentação dos veículos, habilitação dos condutores, condições de conservação e a presença de escapamentos modificados.