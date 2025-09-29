Água do Rio Piracicaba apresenta coloração verde pelo segundo dia

A água do Rio Piracicaba segue com coloração verde nesta segunda-feira (29). Moradores da região central relataram que o fenômeno foi percebido já na manhã de domingo (28), quando o rio amanheceu com a tonalidade alterada.
Na tarde desta segunda, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve às margens do rio e confirmou que a coloração verde permanece. A mudança é visível em diferentes trechos do leito. Apesar da alteração visual, a água não apresenta odor, segundo relatos e observações feitas no local.
Até o momento, as causas da coloração ainda não foram oficialmente identificadas. Nenhum órgão ambiental se pronunciou sobre o episódio. A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), responsável pelo monitoramento da qualidade da água no estado, ainda não emitiu nota técnica ou laudo preliminar.
Situações semelhantes já foram registradas em anos anteriores, em períodos de estiagem prolongada, variação na temperatura da água e maior concentração de algas microscópicas. No entanto, não é possível afirmar que essas sejam as causas no caso atual.
O Jornal de Piracicaba segue acompanhando o caso e aguarda esclarecimentos por parte das autoridades competentes.
Moradores e frequentadores das imediações seguem atentos ao estado do rio e cobram explicações sobre o que pode estar provocando a alteração na aparência da água.