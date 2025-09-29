29 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
EITA, RIOZÃO!

Água do Rio Piracicaba apresenta coloração verde pelo segundo dia

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
O fenômeno foi percebido já na manhã de domingo (28), quando o rio amanheceu com a tonalidade alterada
O fenômeno foi percebido já na manhã de domingo (28), quando o rio amanheceu com a tonalidade alterada

A água do Rio Piracicaba segue com coloração verde nesta segunda-feira (29). Moradores da região central relataram que o fenômeno foi percebido já na manhã de domingo (28), quando o rio amanheceu com a tonalidade alterada.

Saiba Mais:

Na tarde desta segunda, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve às margens do rio e confirmou que a coloração verde permanece. A mudança é visível em diferentes trechos do leito. Apesar da alteração visual, a água não apresenta odor, segundo relatos e observações feitas no local.

Até o momento, as causas da coloração ainda não foram oficialmente identificadas. Nenhum órgão ambiental se pronunciou sobre o episódio. A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), responsável pelo monitoramento da qualidade da água no estado, ainda não emitiu nota técnica ou laudo preliminar.

Situações semelhantes já foram registradas em anos anteriores, em períodos de estiagem prolongada, variação na temperatura da água e maior concentração de algas microscópicas. No entanto, não é possível afirmar que essas sejam as causas no caso atual.

O Jornal de Piracicaba segue acompanhando o caso e aguarda esclarecimentos por parte das autoridades competentes.

Moradores e frequentadores das imediações seguem atentos ao estado do rio e cobram explicações sobre o que pode estar provocando a alteração na aparência da água.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários