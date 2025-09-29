Água do Rio Piracicaba apresenta coloração verde pelo segundo dia

A água do Rio Piracicaba segue com coloração verde nesta segunda-feira (29). Moradores da região central relataram que o fenômeno foi percebido já na manhã de domingo (28), quando o rio amanheceu com a tonalidade alterada.

Saiba Mais:

Na tarde desta segunda, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve às margens do rio e confirmou que a coloração verde permanece. A mudança é visível em diferentes trechos do leito. Apesar da alteração visual, a água não apresenta odor, segundo relatos e observações feitas no local.