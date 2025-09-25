Agenda Cultural: Festa da Primavera encanta Piracicaba

A agenda cultural de Piracicaba nesta semana traz uma programação diversificada para todos os públicos, com destaque para a Festa da Primavera 2025, que ocupa o Engenho Central com música, dança, artes marciais, shows e atividades culturais japonesas. Além disso, a semana inclui espetáculos de dança, shows musicais, cinema, saraus literários, apresentações circenses e eventos esportivos, como o jogo do XV de Piracicaba pelas semifinais da Copa Paulista Sicredi. As atividades prometem experiências culturais variadas, reunindo arte, esporte e lazer em espaços acessíveis e abertos à comunidade.
Festa da Primavera
A Festa da Primavera 2025 toma conta do Engenho Central neste fim de semana, de sexta-feira (26) a domingo (28), trazendo uma programação repleta de música, dança, artes marciais e manifestações da cultura japonesa. Com entrada gratuita e espaço pet friendly, o evento promete atrair públicos de todas as idades, que poderão aproveitar desde as tradicionais apresentações de taiko e o esperado Bon Odori até shows musicais, karaokês e números de ilusionismo. A festa também reserva momentos para práticas esportivas e culturais, reforçando sua proposta de oferecer lazer diversificado e acessível. Na sexta-feira (26), as atividades acontecem das 18h às 22h; no sábado (27), das 10h às 22h; e no domingo (28), das 10h às 19h.
Entre os destaques estão o concurso de cosplay, que movimenta competidores e público, e a presença de grupos artísticos da cidade e da região, como o Ikigai Odori Nipo Piracicaba, Yuragui Taiko e o Grupo Mitsuba Yosakoi Soran. A programação conta ainda com atrações especiais, como o show de Joe Hirata no sábado, a caminhada do Sest Senat no domingo pela manhã e apresentações de artistas locais, entre eles Os Londrinos e Rafael Yassunaga. Ao longo dos três dias, o evento transforma o Engenho Central em um ponto de encontro multicultural, celebrando tradições e proporcionando experiências para toda a família.
Espetáculo “Piracicaba que eu adoro tanto”
A Associação de Dança de Piracicaba (ADAPI) leva ao palco do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, neste sábado (27), às 20h, o espetáculo “Piracicaba que eu adoro tanto”. A apresentação marca o encerramento do projeto Formação de Dança ADAPI e reúne mais de 100 estudantes de Escolas Estaduais de regiões vulneráveis do município. A proposta é usar a dança como ferramenta de resgate cultural, trazendo para a cena referências como o rio Piracicaba, o XV de Piracicaba, a cana-de-açúcar e a imigração italiana. A montagem também conta com a participação de grupos locais, como Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo e Espaço Ventre Vida.
Foram seis meses de preparação que envolveram professores, alunos e colaboradores, resultando em uma experiência de troca e aprendizado. As escolas participantes apresentam diferentes estilos, como dança do ventre, jazz, contemporâneo e balé clássico, reforçando a diversidade da cena artística. Para a presidente da ADAPI, Jussara Sansígolo, o projeto cumpre sua função social, educativa e cultural, formando público e levando arte a quem não tem acesso. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do espetáculo, que promete emocionar o público e valorizar a identidade piracicabana.
Sarau das Artes
O Museu Prudente de Moraes recebe nesta quinta-feira (25), às 19h, o Sarau das Artes: Quando a primavera chegar..., realizado em parceria com a Academia Piracicabana de Letras (APL). A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro cultural, reunindo apresentações musicais, declamações de poesias, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e esquetes teatrais. A cada nova estação, o público poderá acompanhar edições temáticas, sempre inspiradas nas mudanças do ano.
Esta terceira edição celebra a chegada da primavera, iniciada no dia 22 de setembro, e contará também com a participação dos grupos literários da cidade: Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) e Centro Literário de Piracicaba (CLIP). O sarau busca valorizar a diversidade artística local, fortalecendo a interação entre diferentes linguagens e proporcionando uma experiência cultural aberta à comunidade.
Jogo XV de Piracicaba x Comercial
O XV de Piracicaba volta a campo neste sábado (27), às 18h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, para a segunda partida das semifinais da Copa Paulista Sicredi 2025, contra o Comercial. O primeiro confronto, realizado na última sexta-feira, em Ribeirão Preto, terminou em 1 a 1, com gols de Felipe Rodrigues para o Comercial e Matheus Carvalho para o Nhô Quim. Caso o empate se repita, a definição do classificado será nos pênaltis; a vitória garante a vaga diretamente. A outra semifinal da competição envolve Grêmio Prudente e Primavera, com o jogo de volta marcado para domingo em Campinas.
Os ingressos para a partida já estão à venda, com promoção: torcedor que estiver com a camisa do XV paga meia nos setores 5 e 6 (arquibancada geral). As vendas presenciais acontecem na secretaria do clube e nas bilheterias dos portões, além da opção online pelo site da Total Ticket. A expectativa é de grande público para acompanhar a decisão que pode levar o Nhô Quim à final da competição.
SESI Piracicaba
O show musical ‘Decantar’ chega ao Teatro do Sesi Piracicaba neste sábado (27), às 20h, apresentando um novo olhar sobre obras de grandes compositores brasileiros, com arranjos influenciados pelo jazz. Encenada pela cantora e produtora Vivy Hirama, a apresentação celebra a força criativa das mulheres na música e tem classificação indicativa livre.
O espetáculo traz interpretações sensíveis de canções de Tom Jobim, Milton Nascimento e Chico Buarque, contextualizando cada obra com histórias e curiosidades sobre os compositores. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pela plataforma Meu Sesi.
SESC Piracicaba
Quinta-feira (25) – O Quarteto Villani apresenta o espetáculo Entre Notas, às 20h, no Teatro do Sesc Piracicaba. Criado para divulgar a música erudita brasileira e dialogar com compositores interessados em adaptar obras à sua formação, o grupo leva arranjos do maestro Edmundo Villani-Côrtes, em uma trajetória que inclui concerto temático sobre São Paulo no Museu Paulista. A atividade é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes.
Sexta-feira (26) – O Circo Piracicaba traz Deslady, com a Palhaça Tinoca, às 20h, no Teatro do Sesc. Na montagem, uma palhaça apaixonada por dramas decide encenar sozinha Macbeth de Shakespeare, enfrentando desafios e se deixando levar pelo poder da Lady Macbeth, numa narrativa cômica e emocionante. A apresentação tem tradução em Libras, e os ingressos custam R$12 (credencial plena), R$20 (meia) e R$40 (inteira).
Sábado (27) – As crianças se divertem com As Multidançarinas, da Grita Cia de Palhaças, às 16h, no Teatro do Sesc. Adelaide, Cora e Frida mostram elegância e gingado em passos simples, mas com coreografias cômicas que conduzem a plateia ao riso. Os ingressos custam R$12 (credencial plena), R$20 (meia) e R$40 (inteira), com gratuidade para crianças até 12 anos.
Domingo (28) – Às 15h30, a Vivência Cultural Afro-Caipiracicabana no Parque Lúdico leva o público a uma jornada pelas raízes e expressões da cultura afro-brasileira em Piracicaba, com histórias de resistência, fé e identidade, com o Núcleo Vila África. Em seguida, às 16h, o filme Gracie é exibido na Sala Sesc de Cinema. A história acompanha uma jovem brasileira em Lisboa que enfrenta desafios pessoais e busca seu lugar no mundo. Ambas as atividades são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes no caso do cinema.