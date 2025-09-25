Agenda Cultural: Festa da Primavera encanta Piracicaba

A agenda cultural de Piracicaba nesta semana traz uma programação diversificada para todos os públicos, com destaque para a Festa da Primavera 2025, que ocupa o Engenho Central com música, dança, artes marciais, shows e atividades culturais japonesas. Além disso, a semana inclui espetáculos de dança, shows musicais, cinema, saraus literários, apresentações circenses e eventos esportivos, como o jogo do XV de Piracicaba pelas semifinais da Copa Paulista Sicredi. As atividades prometem experiências culturais variadas, reunindo arte, esporte e lazer em espaços acessíveis e abertos à comunidade.

A Festa da Primavera 2025 toma conta do Engenho Central neste fim de semana, de sexta-feira (26) a domingo (28), trazendo uma programação repleta de música, dança, artes marciais e manifestações da cultura japonesa. Com entrada gratuita e espaço pet friendly, o evento promete atrair públicos de todas as idades, que poderão aproveitar desde as tradicionais apresentações de taiko e o esperado Bon Odori até shows musicais, karaokês e números de ilusionismo. A festa também reserva momentos para práticas esportivas e culturais, reforçando sua proposta de oferecer lazer diversificado e acessível. Na sexta-feira (26), as atividades acontecem das 18h às 22h; no sábado (27), das 10h às 22h; e no domingo (28), das 10h às 19h.

Entre os destaques estão o concurso de cosplay, que movimenta competidores e público, e a presença de grupos artísticos da cidade e da região, como o Ikigai Odori Nipo Piracicaba, Yuragui Taiko e o Grupo Mitsuba Yosakoi Soran. A programação conta ainda com atrações especiais, como o show de Joe Hirata no sábado, a caminhada do Sest Senat no domingo pela manhã e apresentações de artistas locais, entre eles Os Londrinos e Rafael Yassunaga. Ao longo dos três dias, o evento transforma o Engenho Central em um ponto de encontro multicultural, celebrando tradições e proporcionando experiências para toda a família.

Espetáculo “Piracicaba que eu adoro tanto”