Assassino do jovem Gustavo infarta ao ser preso e é internado

A caçada ao responsável pelo brutal assassinato de Gustavo Henrique, na sexta-feira (26) em Piracicaba, terminou de forma inesperada e dramática. O homem acusado de executar o jovem a tiros foi localizado na manhã desta segunda-feira (29) em uma pousada no bairro Nova Aurora, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.
VEJA MAIS
Nervoso durante a abordagem, ele não resistiu à pressão e confessou o crime. Segundo a polícia, o suspeito admitiu ter disparado dois tiros contra Gustavo — um no peito e outro pelas costas — após uma discussão com ameaças contra seus pais.
A arma utilizada, um revólver calibre .38, foi encontrada escondida em sua casa, junto de celulares e um notebook apreendidos para investigação. Poucas horas após a prisão, o acusado sofreu uma crise epiléptica seguida de um infarto, sendo levado às pressas para a UPA de São Pedro. Mesmo internado em estado delicado, ele permanece sob vigilância policial e deverá ser transferido para Piracicaba assim que tiver condições clínicas.
A Justiça decretou prisão temporária contra o homem, que agora se recupera enquanto a investigação busca detalhar cada passo da execução que chocou familiares, amigos e toda a cidade.
O caso segue em apuração.