Assassino do jovem Gustavo infarta ao ser preso e é internado

A caçada ao responsável pelo brutal assassinato de Gustavo Henrique, na sexta-feira (26) em Piracicaba, terminou de forma inesperada e dramática. O homem acusado de executar o jovem a tiros foi localizado na manhã desta segunda-feira (29) em uma pousada no bairro Nova Aurora, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Nervoso durante a abordagem, ele não resistiu à pressão e confessou o crime. Segundo a polícia, o suspeito admitiu ter disparado dois tiros contra Gustavo — um no peito e outro pelas costas — após uma discussão com ameaças contra seus pais.