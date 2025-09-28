28 de setembro de 2025
CORPO NA OBRA

Mistério cerca assassinato do jovem Gustavo em Piracicaba

Gustavo Eleutério saiu para encontrar um amigo, desapareceu, e seu corpo foi achado em uma obra menos de 48 horas depois.
 Após o período de angústia, sem retorno desde a noite de sexta-feira (26), a família recebeu a notícia devastadora de que o jovem Gustavo Eleutério, de 27 anos foi encontrado morto dentro de uma construção em Piracicaba, na manhã deste domingo (28), com sinais de disparos de arma de fogo.

Apesar da confirmação, os questionamentos aumentam sobre o que teria acontecido depois do encontro marcado com um amigo. E também sobre a suposta discussão que, segundo relatos, fez o conhecido deixar o local sozinho seria a chave para desvendar o crime. A motocicleta de Gustavo foi abandonada, a cerca de um quilômetro do ponto onde o corpo foi localizado

Enquanto a perícia tenta montar o quebra-cabeça, familiares vivem o drama da espera por respostas. A mãe, inconsolável, e todos os familiares e amigos tentam entender como alguém poderia ter feito tamanha crueldade. Vizinhos relatam a estranheza do desaparecimento, a rapidez com que o caso se tornou um enigma e a sensação de que havia algo escondido desde o início.

As investigações da competente Polícia Civil seguem sob sigilo, enquanto populares levantam várias hipóteses, que envolvem traição, acerto de contas ou um possível desentendimento que saiu do controle. A cada detalhe revelado, o mistério em torno da morte de Gustavo parece mais profundo, deixando a comunidade da região apreensiva.

 Após o encontro da moto, houve grande mobilização presencial e nas redes sociais para encontrar o jovem, que foi cessada com a notícia da localização do corpo na obra. Um pedreiro que não trabalhou ontem (27), chegou logo no início da manhã deste domingo e encontrou o cadáver no local.

Um boletim foi registrado no Plantão Policial.

