Mistério cerca assassinato do jovem Gustavo em Piracicaba

Apesar da confirmação, os questionamentos aumentam sobre o que teria acontecido depois do encontro marcado com um amigo. E também sobre a suposta discussão que, segundo relatos, fez o conhecido deixar o local sozinho seria a chave para desvendar o crime. A motocicleta de Gustavo foi abandonada, a cerca de um quilômetro do ponto onde o corpo foi localizado

Após o período de angústia, sem retorno desde a noite de sexta-feira (26), a família recebeu a notícia devastadora de que o jovem Gustavo Eleutério, de 27 anos foi encontrado morto dentro de uma construção em Piracicaba, na manhã deste domingo (28), com sinais de disparos de arma de fogo.

Enquanto a perícia tenta montar o quebra-cabeça, familiares vivem o drama da espera por respostas. A mãe, inconsolável, e todos os familiares e amigos tentam entender como alguém poderia ter feito tamanha crueldade. Vizinhos relatam a estranheza do desaparecimento, a rapidez com que o caso se tornou um enigma e a sensação de que havia algo escondido desde o início.

As investigações da competente Polícia Civil seguem sob sigilo, enquanto populares levantam várias hipóteses, que envolvem traição, acerto de contas ou um possível desentendimento que saiu do controle. A cada detalhe revelado, o mistério em torno da morte de Gustavo parece mais profundo, deixando a comunidade da região apreensiva.

Após o encontro da moto, houve grande mobilização presencial e nas redes sociais para encontrar o jovem, que foi cessada com a notícia da localização do corpo na obra. Um pedreiro que não trabalhou ontem (27), chegou logo no início da manhã deste domingo e encontrou o cadáver no local.