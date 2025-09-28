Jovem desaparecido é encontrado morto em construção de Piracicaba

O mistério em torno do desaparecimento de Gustavo Henrique, que mobilizou familiares e amigos desde a noite de sexta-feira (26), terminou de forma trágica neste domingo (28). O corpo do jovem foi descoberto dentro de uma construção em Piracicaba, apresentando marcas de disparos de arma de fogo.
Gustavo havia saído na noite de sexta para se encontrar com um amigo, mas, segundo relatos, uma discussão teria interrompido o encontro. Depois disso, ele não foi mais visto. No dia seguinte, a motocicleta do rapaz foi localizada a cerca de um quilômetro de onde seu corpo seria achado, detalhe que intensificou as buscas e as postagens de apelo nas redes sociais.
A confirmação da morte veio quando trabalhadores, ao chegarem para suas atividades na obra, encontraram o corpo no interior do imóvel. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, assim como a perícia e o delegado responsável pelo caso.
As primeiras análises apontam que Gustavo sofreu pelo menos dois ferimentos provocados por tiros. A investigação segue para identificar as circunstâncias e possíveis responsáveis pelo crime que chocou a cidade.