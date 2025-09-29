Ciclista morre no pedal em estrada perto da SP 304 em Piracicaba

Piracicaba registrou uma tragédia na manhã deste domingo (28). O ciclista Clayton Nunez da Silva, de 46 anos, morreu enquanto pedalava em uma estrada de terra próxima ao km 148 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).
De acordo com as primeiras informações, Clayton foi encontrado caído ao lado da bicicleta. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam constatar o óbito.
A vítima, que era hipertensa, não apresentava sinais de violência. A Polícia Militar e a Perícia Técnica realizaram os procedimentos de investigação, e o caso foi registrado no Plantão Policial.
Após a liberação da área, o corpo foi encaminhado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades.