Ciclista morre no pedal em estrada perto da SP 304 em Piracicaba

Piracicaba registrou uma tragédia na manhã deste domingo (28). O ciclista Clayton Nunez da Silva, de 46 anos, morreu enquanto pedalava em uma estrada de terra próxima ao km 148 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

De acordo com as primeiras informações, Clayton foi encontrado caído ao lado da bicicleta. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam constatar o óbito.