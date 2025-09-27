27 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
EMPREGO

Caterpillar está com vagas abertas em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de carreira.

A Caterpillar, multinacional referência na fabricação de máquinas e equipamentos, abriu novas vagas de trabalho em Piracicaba (SP).

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e diferentes níveis de experiência, com opções que vão desde programas para aprendizes até cargos de liderança.

Entre as vagas disponíveis estão:

  • Especialista de Tributos Federais
  • Analista Associado de Qualidade de Compras
  • Analista Contábil Sênior
  • Analista Financeiro Sênior
  • Analista de Negócios e Custos
  • Analista Contábil
  • Programa de Jovens Talentos – Aprendiz Administrativo
  • Aprendiz de Produção
  • Engenheiro de Projetos
  • Analista Fiscal Sênior
  • Assistente de Logística
  • Analista Fiscal
  • Líder de Produção
  • Engenheiro de Compras e Produtos
  • Analista de Negócios
  • Consultor de Acessos a Mercados – Latam
  • Aprendiz de Logística
  • Arquiteto Líder
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Gerente de Projetos Digitais

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente pelo link: www.careers.caterpillar.com/empregos

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários