Caterpillar está com vagas abertas em Piracicaba

Oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de carreira.

A Caterpillar, multinacional referência na fabricação de máquinas e equipamentos, abriu novas vagas de trabalho em Piracicaba (SP).

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e diferentes níveis de experiência, com opções que vão desde programas para aprendizes até cargos de liderança.