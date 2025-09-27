Caterpillar está com vagas abertas em Piracicaba

Oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de carreira.
A Caterpillar, multinacional referência na fabricação de máquinas e equipamentos, abriu novas vagas de trabalho em Piracicaba (SP).
As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e diferentes níveis de experiência, com opções que vão desde programas para aprendizes até cargos de liderança.
Entre as vagas disponíveis estão:
- Especialista de Tributos Federais
- Analista Associado de Qualidade de Compras
- Analista Contábil Sênior
- Analista Financeiro Sênior
- Analista de Negócios e Custos
- Analista Contábil
- Programa de Jovens Talentos – Aprendiz Administrativo
- Aprendiz de Produção
- Engenheiro de Projetos
- Analista Fiscal Sênior
- Assistente de Logística
- Analista Fiscal
- Líder de Produção
- Engenheiro de Compras e Produtos
- Analista de Negócios
- Consultor de Acessos a Mercados – Latam
- Aprendiz de Logística
- Arquiteto Líder
- Assistente de Recursos Humanos
- Gerente de Projetos Digitais
Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente pelo link: www.careers.caterpillar.com/empregos