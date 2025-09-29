Perigo invisível: veja como diminuir a ingestão de microplásticos

Diversos levantamentos identificam microplásticos em água engarrafada e de torneira, em sal marinho, em peixes e frutos do mar, além de produtos processados. Amostras recolhidas em diferentes países encontraram partículas de plástico mesmo em alimentos considerados “puros”, como sal e mel. Estudos de laboratório também mostram que o calor, o atrito e a degradação de embalagens e utensílios aumentam a liberação de fragmentos para alimentos e bebidas.

Pesquisas recentes mostram que microplásticos — fragmentos e partículas plásticas menores que 5 mm — estão presentes em muitos itens do nosso cotidiano e acabam chegando ao organismo por meio da alimentação e da água. Embora ainda faltem conclusões definitivas sobre os impactos à saúde humana, cientistas e órgãos de saúde recomendam reduzir a exposição enquanto se avança em estudos e regras que limitem a poluição plástica.

A contaminação pode ocorrer em várias etapas: na produção agrícola (via solos contaminados ou fertilizantes), durante o processamento industrial (em transportadores, tanques e embalagens), no preparo doméstico (uso de recipientes e utensílios plásticos, micro-ondas) e no consumo (água engarrafada, embalagens descartáveis). O transporte e o manuseio em supermercados adicionam fontes adicionais de partículas por atrito e abrasão de filmes plásticos.

Partículas foram detectadas em amostras humanas, incluindo fezes, e há relatos de micropartículas em tecidos humanos. Os cientistas debatem dois tipos de efeitos: o impacto físico direto de partículas que atravessam barreiras biológicas e a ação de substâncias químicas associadas ao plástico (aditivos e contaminantes) que podem ser liberadas ou agir como carregadores de poluentes. A extensão e a significância clínica desses efeitos ainda não estão plenamente definidas, o que torna prudente reduzir a exposição.

Fatores que aumentam a liberação de microplásticos

Temperatura elevada: alimentos quentes em recipientes plásticos ou aquecidos no micro-ondas tendem a liberar mais partículas e aditivos.

alimentos quentes em recipientes plásticos ou aquecidos no micro-ondas tendem a liberar mais partículas e aditivos. Atrito e desgaste: tábuas, esponjas sintéticas, utensílios arranhados e superfícies plásticas desgastadas são fontes constantes de fragmentos.

tábuas, esponjas sintéticas, utensílios arranhados e superfícies plásticas desgastadas são fontes constantes de fragmentos. Embalagem e abertura: lacres, tampas e filmes que sofrem atrito no manuseio podem gerar partículas finas.

Medidas práticas para reduzir a ingestão

Priorize vidro, cerâmica ou inox para armazenar e aquecer alimentos.

Evite esquentar alimentos diretamente em recipientes plásticos; opte por pratos apropriados ao micro-ondas.

Troque esponjas sintéticas por alternativas naturais e substitua tábuas e utensílios plásticos quando estiverem muito riscados.

Prefira alimentos minimamente processados; alimentos ultraprocessados têm maior contato com plásticos.

Use filtros de qualidade na água doméstica (carvão ativado e membranas) para reduzir partículas.

Reduza o consumo de água engarrafada e copos descartáveis; quando usar, prefira produtos com certificação ou materiais alternativos.

Especialistas alertam que a responsabilidade não é apenas individual. Redução da produção de plástico descartável, melhor rotulagem, incentivos à pesquisa sobre alternativas e limites regulatórios para partículas em alimentos e embalagens são medidas necessárias. Programas de monitoramento padronizados e exigência de relatórios de contaminação ajudariam a mapear o problema e orientar ações.