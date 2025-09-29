Cartão chinês quer desbancar Visa e Mastercard no Brasil; entenda

A chegada da UnionPay ao Brasil, em parceria com a fintech brasileira Left, pode ocorrer nos últimos meses de 2025, e promete diversificar o setor de cartões de crédito. A China expandirá suas operações no mercado brasileiro, atualmente dominado por Visa e Mastercard. A fintech facilitará a integração dos serviços da UnionPay, já aceita parcialmente no país, e lançará cartões de crédito digitais que também terão impacto social.

Início das operações e ampliação de produtos

Projetada para começar com cartões de crédito, a operação brasileira da UnionPay busca incluir produtos de débito e pré-pago posteriormente. A fintech Left conectará a rede chinesa a bancos e terminais do Brasil. A UnionPay promete contribuir com uma extensa rede global já presente em mais de 180 países. Até o momento a marca não se posicionou sobre uma "estreia" no país, ou ao menos confirmou de forma oficial sua vinda para cá.

Crescimento na aceitação local