Alcoolismo: Brasil registra 4 internações por hora em 2025

O Brasil registra uma preocupante elevação nas internações hospitalares devido ao uso excessivo de álcool. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que mais de 27 mil pessoas foram hospitalizadas em 2025, o que representa uma média de quatro internações por hora.
Este aumento tem sido constante nos últimos anos, com 2023 registrando 42.477 casos — o maior número desde o início da série histórica do Sistema Único de Saúde (SUS).
Perfil das internações
As estatísticas mostram que 90% dos casos envolvem homens, predominantemente entre 40 e 49 anos. Os transtornos levam a quadros de intoxicação aguda e complicações hepáticas, além de episódios de abstinência.
Especialistas alertam que muitos só procuram tratamento em estados avançados da doença, indicando a carência de acesso a programas preventivos.
Impacto Econômico para o SUS
Os custos para o SUS em 2023 foram de aproximadamente R$ 33 milhões. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o alcoolismo como um transtorno mental e comportamental influenciado por fatores genéticos e ambientais.
Organizações de saúde destacam que uma a cada cinco emergências psiquiátricas no Brasil está relacionada ao alcoolismo. Especialistas defendem mais ações preventivas e acesso a tratamentos contínuos.