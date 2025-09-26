Alcoolismo: Brasil registra 4 internações por hora em 2025

O Brasil registra uma preocupante elevação nas internações hospitalares devido ao uso excessivo de álcool. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que mais de 27 mil pessoas foram hospitalizadas em 2025, o que representa uma média de quatro internações por hora.

Este aumento tem sido constante nos últimos anos, com 2023 registrando 42.477 casos — o maior número desde o início da série histórica do Sistema Único de Saúde (SUS).

Perfil das internações