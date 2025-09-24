25 de setembro de 2025
DESABASTECIMENTO

Escola dispensa alunos por falta de água em Piracicaba; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A medida foi tomada após a instituição enfrentar dificuldades para manter o funcionamento regular por conta da ausência do serviço
A Escola Estadual Hélio Penteado de Castro, situada no bairro Parque Piracicaba, suspendeu as aulas nesta quarta-feira (24) devido à interrupção no fornecimento de água. A medida foi tomada após a instituição enfrentar dificuldades para manter o funcionamento regular por conta da ausência do serviço.

Saiba Mais:

O problema no abastecimento atinge diversos bairros da cidade desde o último final de semana, com maior impacto na região de Santa Terezinha. A interrupção prolongada tem afetado residências, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), o fornecimento foi comprometido em razão de obras emergenciais na rede de distribuição. Comunicados têm sido emitidos diariamente para informar a população sobre os reparos em andamento, mas a normalização ainda não ocorreu.

Moradores afirmam que, em alguns locais, a água chega com pouca pressão ou sequer alcança os reservatórios das residências, dificultando o uso cotidiano e ampliando os transtornos.

