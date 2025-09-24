Escola dispensa alunos por falta de água em Piracicaba; veja

A Escola Estadual Hélio Penteado de Castro, situada no bairro Parque Piracicaba, suspendeu as aulas nesta quarta-feira (24) devido à interrupção no fornecimento de água. A medida foi tomada após a instituição enfrentar dificuldades para manter o funcionamento regular por conta da ausência do serviço.

O problema no abastecimento atinge diversos bairros da cidade desde o último final de semana, com maior impacto na região de Santa Terezinha. A interrupção prolongada tem afetado residências, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.