Escola dispensa alunos por falta de água em Piracicaba; veja

A Escola Estadual Hélio Penteado de Castro, situada no bairro Parque Piracicaba, suspendeu as aulas nesta quarta-feira (24) devido à interrupção no fornecimento de água. A medida foi tomada após a instituição enfrentar dificuldades para manter o funcionamento regular por conta da ausência do serviço.
Saiba Mais:
- Condomínio em Piracicaba vive colapso no abastecimento de água
- Após estiagem e temporal, Rio Piracicaba atinge quase 2 metros
O problema no abastecimento atinge diversos bairros da cidade desde o último final de semana, com maior impacto na região de Santa Terezinha. A interrupção prolongada tem afetado residências, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.
De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), o fornecimento foi comprometido em razão de obras emergenciais na rede de distribuição. Comunicados têm sido emitidos diariamente para informar a população sobre os reparos em andamento, mas a normalização ainda não ocorreu.
Moradores afirmam que, em alguns locais, a água chega com pouca pressão ou sequer alcança os reservatórios das residências, dificultando o uso cotidiano e ampliando os transtornos.