26 de setembro de 2025
ACIDENTE NO FÁTIMA

Carreta com sucata tomba e espalha carga em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
EPTV
A carreta tombou ao lado de um ponto de ônibus no Vila Fátima.
A carreta tombou ao lado de um ponto de ônibus no Vila Fátima.

 Uma carreta carregada com 17 toneladas de sucata tombou na manhã desta sexta-feira (26) e espalhou a carga pela calçada, ao lado de um ponto de ônibus, no bairro Vila Fátima, em Piracicaba.

O acidente ocorreu na avenida Marechal Costa e Silva, em uma rotatória, quando o veículo, que havia saído de São Paulo com destino a Piracicaba, perdeu o controle e tombou em um trecho de curva.

Apesar da gravidade da ocorrência, o motorista, de 35 anos, não sofreu ferimentos. A Polícia Militar e agentes da Semuttran foram acionados para organizar o tráfego e registrar a ocorrência.

Equipes trabalham na retirada da sucata e, em seguida, o veículo será removido do local.

