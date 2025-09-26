Carreta com sucata tomba e espalha carga em Piracicaba

Uma carreta carregada com 17 toneladas de sucata tombou na manhã desta sexta-feira (26) e espalhou a carga pela calçada, ao lado de um ponto de ônibus, no bairro Vila Fátima, em Piracicaba.
O acidente ocorreu na avenida Marechal Costa e Silva, em uma rotatória, quando o veículo, que havia saído de São Paulo com destino a Piracicaba, perdeu o controle e tombou em um trecho de curva.
Apesar da gravidade da ocorrência, o motorista, de 35 anos, não sofreu ferimentos. A Polícia Militar e agentes da Semuttran foram acionados para organizar o tráfego e registrar a ocorrência.
Equipes trabalham na retirada da sucata e, em seguida, o veículo será removido do local.