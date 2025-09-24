Carro pega fogo em estacionamento de hipermercado em Piracicaba

Um veículo foi consumido pelas chamas no início da tarde desta quarta-feira (24), no estacionamento do hipermercado Assaí, localizado na rua Regente Feijó, no centro de Piracicaba.
Testemunhas relataram que o automóvel, um Fiat Uno Way, começou a incendiar repentinamente dentro do pátio do estabelecimento. Clientes e funcionários agiram rápido e utilizaram extintores para conter o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros assumiram a ocorrência, finalizaram o combate às chamas e realizaram o rescaldo para eliminar qualquer risco de novo foco. Ninguém ficou ferido.
As circunstâncias que levaram ao incêndio estão sendo investigadas.