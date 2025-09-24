25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Carro pega fogo em estacionamento de hipermercado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais e Claudinho Coradini/Pira1
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o fogo no automóvel.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o fogo no automóvel.

Um veículo foi consumido pelas chamas no início da tarde desta quarta-feira (24), no estacionamento do hipermercado Assaí, localizado na rua Regente Feijó, no centro de Piracicaba.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que o automóvel, um Fiat Uno Way, começou a incendiar repentinamente dentro do pátio do estabelecimento. Clientes e funcionários agiram rápido e utilizaram extintores para conter o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros assumiram a ocorrência, finalizaram o combate às chamas e realizaram o rescaldo para eliminar qualquer risco de novo foco. Ninguém ficou ferido.

As circunstâncias que levaram ao incêndio estão sendo investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários