MISP exibe 2 filmes na Biblioteca Municipal neste sábado (27)

Neste sábado (27), a Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe duas sessões gratuitas do projeto Cineteca, realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP). Os filmes serão exibidos às 15h e às 18h.
À tarde, o público poderá assistir à animação Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca (2024). Com classificação livre e duração de 1h14min, o filme brasileiro em stop motion acompanha Teca, uma pequena traça, e seu inseparável ácaro de estimação, Tuti. Ao descobrir a magia da leitura, Teca percebe que os livros guardam histórias preciosas e embarca em uma aventura dentro da biblioteca em busca da narrativa mais importante de suas vidas. A produção é resultado de um projeto iniciado na universidade pelos diretores Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, e levou 20 anos para ser concluída.
Já às 18h, será exibido o drama-comédia Kasa Branca (2025), dirigido por Luciano Vidigal e com classificação indicativa de 16 anos (duração de 1h35min). A história acompanha Dé, adolescente negro da periferia da Chatuba, no Rio de Janeiro, que precisa lidar com a fase terminal de Alzheimer de sua avó, Almerinda. Com o apoio dos amigos Adrianim e Martins, ele enfrenta os desafios da vida e compartilha momentos valiosos ao lado da avó.
O Cineteca tem como objetivo promover a formação de público por meio da exibição de filmes com relevância artística, social ou histórica, oferecendo experiências culturais gratuitas e educativas.
SERVIÇO
