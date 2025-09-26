MISP exibe 2 filmes na Biblioteca Municipal neste sábado (27)

Neste sábado (27), a Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe duas sessões gratuitas do projeto Cineteca, realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP). Os filmes serão exibidos às 15h e às 18h.

À tarde, o público poderá assistir à animação Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca (2024). Com classificação livre e duração de 1h14min, o filme brasileiro em stop motion acompanha Teca, uma pequena traça, e seu inseparável ácaro de estimação, Tuti. Ao descobrir a magia da leitura, Teca percebe que os livros guardam histórias preciosas e embarca em uma aventura dentro da biblioteca em busca da narrativa mais importante de suas vidas. A produção é resultado de um projeto iniciado na universidade pelos diretores Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, e levou 20 anos para ser concluída.