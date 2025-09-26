Nhô Cine exibe premiado longa 'Mais Pesado é o Céu' na sexta (26)

O filme acompanha Teresa (Ana Luiza Rios), que acolhe uma criança abandonada e, junto de Antônio (Matheus Nachtergaele), embarca em uma viagem por estradas repletas de memórias de uma cidade submersa por uma represa. Entre sonhos e incertezas, a história explora afetos, escolhas e lembranças que conectam passado e presente.

O Cineclube Piracicabano - Nhô Cine apresenta nesta sexta-feira (26), às 19h30, uma sessão especial do longa Mais Pesado é o Céu, dirigido por Petrus Cariry, no anfiteatro da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. A entrada é gratuita e aberta ao público, e a exibição será seguida de um bate-papo com o escritor e ex-professor Alexandre Bragion.

Premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, o longa recebeu os prêmios de Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Prêmio Especial do Júri no 51º Festival de Cinema de Gramado (2023), além de reconhecimento em eventos como Fantaspoa (Porto Alegre, 2024), Brooklyn Film Festival (EUA, 2024), Festin (Portugal, 2024) e Oldenburg International Film Festival (Alemanha, 2024).

Após a sessão, Alexandre Bragion, escritor e ex-professor dos cursos de Comunicação da Unimep, conduzirá um bate-papo com o público, discutindo detalhes do filme e seu processo criativo. O evento faz parte da programação da VII Mostra Sesc de Cinema e conta com o apoio do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp).

SERVIÇO

Nhô Cine apresenta o longa Mais Pesado é o Céu. Sexta-feira (26), às 19h30, no anfiteatro da Biblioteca Municipal de Piracicaba (rua do Vergueiro, 145, Centro). Classificação indicativa: 16 anos. Informações pelo telefone (19) 3433-3674.