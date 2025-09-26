Festa da Primavera começa nesta sexta (26) em Piracicaba

O Engenho Central de Piracicaba recebe nesta sexta-feira (26) a abertura da Festa da Primavera 2025. O evento gratuito traz uma programação especial com música, dança e artes marciais japonesas, marcada para começar às 18h e se estender até as 22h. O espaço é pet friendly e promete animar famílias e amantes da cultura nipônica.
A programação começa com a abertura ao público às 18h. Às 19h, o Grupo Todos Nós sobe ao palco para apresentação de música e dança. Formado por seis cantores, o grupo difunde a cultura japonesa desde 2008, é bicampeão paulista e brasileiro de karaokê e tem como lema oferecer um show para todos participarem, reunindo tradição e muita energia no palco.
Às 19h10, o Komatsu Dojo apresenta o Aikido, arte marcial japonesa que une corpo, mente e espírito, transformando a energia de um ataque em movimento fluido. A prática promove equilíbrio, disciplina, respeito e harmonia, oferecendo uma experiência única aos espectadores.
Às 19h30, o Ikigai Odori Nipo Piracicaba assume o palco com danças japonesas e okinawanas. O grupo é formado por crianças, jovens, adultos e integrantes da melhor idade, todos dedicados a preservar a tradição e fortalecer os laços com a cultura japonesa.
O ritmo muda às 20h com o show da banda Os Londrinos, que traz ao público grandes clássicos do rock e pop internacional, de The Beatles e Rolling Stones a Amy Winehouse e Queen, prometendo animar os visitantes com muita energia.
A programação da sexta-feira encerra às 22h com o tradicional Bon Odori, a dança coletiva japonesa que convida todos a participarem do evento de forma interativa e festiva.
SERVIÇO
A Festa da Primavera 2025 acontece de 26 a 28 de setembro, no Engenho Central (Rua Maurice Allain, 454). O evento é gratuito, pet friendly e terá funcionamento das 18h às 22h na sexta-feira, das 10h às 22h no sábado e das 10h às 19h no domingo.