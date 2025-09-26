Piracicaba integra Guia de Mototurismo do Estado de São Paulo

Piracicaba está entre as 57 cidades que integram o recém-lançado Guia de Mototurismo do Estado de São Paulo. O material, inédito e focado em viajantes que utilizam motocicletas, foi apresentado ao público na última semana durante o 2º Congresso Brasileiro de Mototurismo, realizado em Socorro (SP).
- Piracicaba concorre a prêmio turístico; saiba como votar
- Detran abre curso para motoristas que têm medo de dirigir; Veja
- Moradores denunciam abandono de praças públicas em Piracicaba
A secretária municipal de Turismo de Piracicaba, Clarissa Quiararia, esteve presente no lançamento. O guia já está disponível para consulta online no endereço turismo.sp.gov.br/guia-de-mototurismo.
O que o Guia apresenta sobre Piracicaba
O Guia de Mototurismo reúne um total de 118 atrativos turísticos em todo o estado, cobrindo eventos para motociclistas, mirantes, museus, monumentos, parques, além de pontos de apoio como postos e restaurantes.
Na página dedicada a Piracicaba, o destaque é a rota na Rua do Porto. A publicação menciona a diversidade gastronômica local, a feira de artesanato e opções de lazer como passeios de barco, pedalinho e trenzinho turístico. Pontos de interesse cultural como o Museu da Água e o Engenho Central também são citados.
Impacto na visibilidade e economia local
Clarissa Quiararia enfatizou a importância da inclusão de Piracicaba na publicação. "Integrar este guia é mais uma prova de que Piracicaba é uma cidade que pode, e deve, ser aproveitada por todos os tipos de turistas, incluindo os viajantes de moto," afirmou a secretária.
Segundo Quiararia, o guia aumenta a visibilidade do município, atraindo mais visitantes e, consequentemente, impulsionando a economia local. "Com mais pessoas nos visitando, podemos ter mais geração de empregos e assim a economia de Piracicaba só tende a crescer. Esse é o poder no Turismo em gerar emprego e renda e desenvolver o município", concluiu.
A elaboração do guia é fruto do trabalho de um grupo especial criado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), com o objetivo de fortalecer e estruturar o segmento de mototurismo. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), da Confederação Brasileira de Mototurismo e do Congresso Brasileiro de Mototurismo.